Afrique: Deux Africains reçoivent le «Nobel des ARTs»

Créée en 2006, juste avant les attaques israéliennes au Liban, la compagnie et association culturelle Zoukak a commencé avec des ateliers de dramathérapie. Aujourd'hui, elle aide aussi les réfugiés palestiniens, syriens, soudanais et irakiens, mais monte aussi des pièces de théâtre sur l'Histoire oubliée du Liban.

Une occasion d'honorer aussi sa très riche carrière en tant qu'acteur à Broadway et dans de très nombreux rôles dans le cinéma et à la télévision.

L'Espagnol Rafael Moneo a remporté la catégorie Architecture pour son travail exceptionnel à la fois écologique et esthétique, connu par la gare madrilène d'Atocha et l'extension du musée du Prado. Mikhail Baryshnikov, né en 1948 en Lettonie, a fui la Russie en 1974 au cours d'une tournée, avant d'être naturalisé américain et devenir en 2017 citoyen de la République de Lettonie. Il est considéré comme l'un des plus grands danseurs du XXe siècle et a reçu le prix dans la catégorie Théâtre/Cinéma.

Depuis, elle travaille souvent sur les femmes musulmanes et a remporté avec ses installations photo et vidéo très controversées le prix de la Peinture.

Sa voix en or l'avait propulsé sur la scène internationale. Tout le monde se souvient du succès planétaire de Seven Seconds, chanté en duo avec Neneh Cherry. Depuis, Youssou N'Dour est vénéré comme le «griot moderne» du Sénégal, lui, né en 1959 à Dakar, dans une famille de conteurs africains traditionnels.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.