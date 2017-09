Sénégal: Soupçons de détournement a l'hôpital Youssou Margane Diop - L'intersyndicale exige la lumière

La tension monte à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Les travailleurs ont décidé de se faire entendre pour, disent-ils dénoncer un détournement de deniers publics. Ils ont lancé l'alerte hier, mercredi 13 septembre au cours d'une assemblée générale extraordinaire.

«Nous sommes certains qu'il y a détournement de fonds au sein de l'établissement hospitalière. Ils ont installé un logiciel qui n'est pas fiable. Ils y entrent et effacent les données, actes et autres. On a également constaté des contrefaçons. Une situation qui devient de plus en plus alarmante», a déclaré Amadou Diop président de l'intersyndicale. Malgré les appels à la retenue de certains délégués qui parlent d'un «problème interne à gérer en famille».

Face à la presse Amadou Diop a affirmé sans ambages : «Je peux vous affirmer avec certitude et preuves à l'appui qu'il y'a bel et bien détournement de deniers publics», a juré la main sur le cœur Amadou Diop, président de l'intersyndicale des travailleurs. Très remonté, le responsable exige que les responsabilités soient situées sur cette «nébuleuse». Interpellé sur le montant du préjudice subi par l'hôpital, il préfère rester prudent pour se limiter à dire que «cela dure depuis un certain temps», sans pour autant avancer sur le montant exact. Qu'à cela ne tienne, les membres de l'intersyndicale veulent que cette affaire, au parfum de détournement, soit tirée au clair afin qu'ils soient édifiés sur la destination de cette argent qui selon eux, «n'a pas atterri dans les comptes de la structure hospitalière».

Réaction du directeur de l’hôpital : «Pour l'heure je ne peux rien avancer (... )»

Contacté au sortir de la tenue de l'assemblée générale tenue dans l'enceinte de la structure hospitalière, le Dr Cheikh Sidy Bécaye Niasse, directeur de l'hôpital Youssou Mbargane Diop a fait dans la prudence sur le dossier. «Les membres de l'intersyndicale des travailleurs m'ont effectivement apporté leurs preuves du détournement dont ils font cas. A mon niveau, j'ai contacté le technicien qui avait installé les logiciels et il doit venir demain (Aujourd'hui) pour m'édifier. Pour l'heure, je ne peux rien avancer. Il faut d'abord que ce dernier fasse son expertise», a-t-il dit au bout du fil.

Pourtant depuis son arrivée à la tête de l'hôpital Youssou Mbargane, personnels, patients et responsables tous ont reconnu qu'il a su insuffler une nouvelle dynamique à la radio. Le climat social a été apaisé et beaucoup de chantiers ont été lancés et achevés. C'est le cas de la maternité et de l'unité de néonatologie. Mais cette affaire risque de réveiller les démons de la contestation qui ont pollué la vie de l'hôpital au cours des gestions précédentes.