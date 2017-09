Sénégal: Amadou Dia Ndiaye admet que "ca va très vite" dans sa carrière

L'attaquant sénégalais, Amadou Dia Ndiaye, présent au tournoi de l"UFOA (Ghana, 9 au 24 septembre) a, après avoir joué sa première saison de ligue 1 française dans une position de remplaçant, laissé entendre qu'il doit vite apprendre "pour ne pas se laisser distancer".

"On peut supposer que les choses arrivent très vite pour moi puisque dès ma première saison en ligue 1, je me retrouve en équipe nationale", a déclaré le jeune footballeur dans un entretien exclusif avec l'APS.

"Mais je suis certain que s'ils m'ont pris, c'est parce que le staff technique est convaincu que je peux apporter des choses à ce groupe", a commenté la doublure habituelle d'Ibrahima Niane à Génération Foot et actuel sociétaire du FC Metz (France).

Agé d'à peine 18 ans, le jeune attaquant s'était affirmé lors des nombreuses absences de Niane souvent retenu avec la sélection des moins de 20 ans avec la CAN et la Coupe du monde, la saison dernière.

Relevant qu'il a encore de la marge de progression, le natif de Thiès a fait remarquer qu'il est "obligé d'être efficace" en sélection.

"Mon rôle est de marquer des buts et mes coequipiers savent qu'ils peuvent compter sur moi", a-t-il dit, relevant qu'il apprend très vite avec l'équipe nationale locale.

"Les contact s sont plus rudes et je sais que je dois aller plus vite en sélection nationale", a-t-il relevé.

"J'ai eu la chance d'évoluer dans une structure comme Génération Foot où on nous apprend les fondamentaux du football et en sélection, on essaie d'appliquer ses principes", a-t-il ajouté, regrettant de n'avoir pas réussi à qualifier la sélection locale au CHAN 2018.

Le jeune attaquant auteur de deux buts lors de la manche aller contre la Guinee battue 3-1 a Dakar, veut passer à autre chose notamment s'imposer dans ce tournoi et marquer beaucoup de buts.

Après un nul vierge (0-0) contre le Liberia éliminé aux tirs au but, le Sénégal sera opposé ce vendredi au Niger pour son premier match de poule dans ce tournoi de l'UFOA qui se déroule actuellement au Ghana.

En sus du Niger, l'équipe nationale locale aura comme autres adversaires de poule le Bénin et la Côte d'Ivoire.