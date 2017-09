Burkina Faso: Education - Avant de s'envoler pour le Canada, la major national du bac rend visite à Lanciné Diawara

Agée seulement de 17 ans, Cette adolescente a été révélée au public lors de la 5e édition de l'émission de téléréalité Tableau d'honneur (TH) sur la chaine nationale.

Il faut aussi noter que Elsa Ouédraogo (et d'autres élèves) bénéficie depuis la classe de 3e du soutien de M. Diawara, à travers la fondation Bank of Africa. Cette institution accompagne depuis huit ans le programme de détection et de promotion de l'excellence depuis son lancement par l'Agence de communication Pixxelis dirigée par Moussa Boudaouné l'agence et cela fait maintenant huit années.

«Nous n'espérions pas tant, on pensait tout simplement qu'on allait pourvoir susciter l'excellence au Burkina Faso. Mais on ne pensait pas que la première au bac serait parmi les soutiens de la fondation. J'en suite très fier et cela m'encourage à continuer à financer cet événement», a déclaré M. Diawara.

Elsa Ouédraogo a surclassé tous les candidats baccalauréat session 2017 au Burkina Faso. Le bac D en poche, elle va poursuivre ses études au Canada, grâce à une entreprise minière. Une opportunité que cette jeune fille compte capitaliser «je vais aller faire des études en génie civil, je sais que mon pays est un pays en construction. J'aimerais participer à cette construction», a indiqué la jeune bachelière.