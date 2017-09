Sénégal: Conseil des ministres du 13 septembre 2017 - Macky décrète «2018, année sociale»

Après l'année 2017 dédiée à la culture, 2018 sera une année sociale. Le chef de l'Etat Macky Sall en a fait l'annonce en Conseil des ministres hier, mercredi 13 septembre 2017, au gouvernement.

Pour cela, il demande au Premier ministre de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un programme d'urgence pour l'emploi et la promotion de l'entreprenariat rapide des jeunes. Aussi informe-t-il, pour la promotion de l'entreprenariat féminin, de la création, à la Présidence de la République, de la Délégation générale pour l'Entreprenariat rapide, DER / FJ, qui sera dotée d'une ligne de crédits importants, exclusivement dédiée aux femmes et aux jeunes.

2018 sera une année sociale. Présidant la réunion du Conseil des ministres hier, mercredi 13 septembre 2017, le Chef de l'Etat a annoncé au gouvernement «sa décision de faire de l'exercice 2018, une année sociale, dédiée aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap.» Pour cela, le président Macky Sall, demande au Premier Ministre de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un programme d'urgence pour l'emploi et la promotion de l'entreprenariat rapide des jeunes, en veillant particulièrement au renforcement, dans le budget 2018, des dotations en faveur de l'emploi, et à l'intégration systématique de la dimension emploi et entreprenariat dans les politiques et programmes d'investissement à mettre en œuvre dans tous les départements ministériels.

Dans ce cadre, soutient-il, «il importe de prendre en compte l'impératif de la promotion des travaux à haute intensité de main d'œuvre, ainsi que de nouvelles modalités d'incitation pour l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur et des écoles de formation professionnelle dans les secteurs privé et parapublic». Tout autant, il convient dira Macky Sall «de soutenir les expériences du secteur informel, par la réorganisation institutionnelle du dispositif d'accompagnement technique et de financement des auto-entrepreneurs et des PME/PMI, en veillant également à la rationalisation des fonds d'intervention pour le financement de l'entreprenariat des jeunes et des femmes».

Dès lors, le Président de la République a invité le Gouvernement à mettre en place, dans chaque commune, une Mission Locale pour l'Emploi et l'Entreprenariat des jeunes (MILE) chargée d'optimiser, à la base, les stratégies et outils de promotion de l'emploi. Ces missions devront faciliter le développement de l'entreprenariat des jeunes, et veiller à la territorialisation des politiques de création d'emploi, à travers une plus grande proximité des services de l'emploi qui doivent davantage investir les banlieues, les zones rurales et urbaines.

Enfin, en vue de marquer un nouvel élan national pour l'emploi, le Chef de l'Etat demande au Premier Ministre de tenir une rencontre d'échanges et de cadrage avec les responsables du Conseil national de la Jeunesse, ceux du mouvement Navétane et des associations de jeunes, d'organiser le forum national sur l'emploi, et de préparer le prochain conseil présidentiel sur l'emploi et l'entreprenariat des jeunes.

Abordant les actions de promotion de l'entreprenariat féminin, le Président de la République informe les membres du Conseil de la création, au sein de la Présidence de la République, de la Délégation générale pour l'Entreprenariat rapide, DER / FJ, qui sera dotée d'une ligne de crédits importants, exclusivement dédiée aux femmes et aux jeunes, à travers notamment la mise en place de Bourses pour l'Entreprenariat Rapide (BER) qui seront octroyées selon des modalités assouplies.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a invité le Premier Ministre à lui proposer un schéma de rationalisation et d'optimisation des différents outils et mécanismes d'amélioration de la condition féminine.

Ainsi, pour asseoir une meilleure coordination, plus de cohérence et d'efficacité dans les actions, le Président de la République a rappelé au Premier Ministre l'urgence de tenir des consultations régionales et un conseil interministériel sur l'entreprenariat féminin, de préparer un forum national sur l'entreprenariat et la promotion économique des femmes.

Poursuivant sa communication autour de la consolidation de la politique de protection de l'enfance, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre optimale de la Stratégie nationale de Protection de l'Enfance (SNPE), de renforcer les moyens alloués à la protection des enfants vulnérables, et de veiller au développement de partenariats efficaces avec l'ensemble des acteurs du secteur.