Mali: GOMME ARABIQUE - Le secteur s'organise

L'autre atout de la production de la gomme arabique est sa production dans les zones où l'immigration des jeunes constitue un véritable fléau. De ce fait, les autorités maliennes accordent un intérêt particulier à cette filière d'autant plus qu'elle peut être un moyen de lutte contre l'immigration. En effet, la production de la gomme arabique au Mali intéresse 13 cercles, soit 185 communes. Des bureaux et des sociétés coopératives ont été mis en place dans tous ces endroits.

La gomme arabique a commencé à montrer ses potentialités. En 2013, le Mali a exporté moins de deux mille tonnes de gomme arabique. Deux après, c'est-à-dire en 2015, ce sont plus six mille tonnes qui ont été exportées. Selon M. Mohamed SIDIBE, coordinateur de l'unité de mise en œuvre, avec les deux variétés de gommes arabiques à savoir la gomme dure et la gomme friable, en faisant une moyenne d'un million la tonne, cela fera six milliards de FCFA pour une filière qui se relève d'une longue période de somnolence. Donc une amélioration de la balance commerciale malienne.

