Tunisie: Une adoption dans la douleur

La séance de l'après-midi démarre là où elle s'est arrêtée dans la matinée, et les différents députés de la majorité ont commencé à prendre la parole un à un, ignorant, tant bien que mal, le chahut de l'opposition. «Il est impossible dans ces conditions que je puisse parler», s'excuse le député d'Ennahdha Nedhir Ben Ammou, tout comme son collègue Mohamed Ben Salem. Les députés d'El Horra (Machrou Tounès) et ceux de Nida Tounès ont, eux, tenu, coûte que coûte à aller jusqu'au bout de leurs interventions.

«Aujourd'hui, ma conviction est encore plus grande qu'il faut aller vers la réconciliation, pour ne pas être les victimes des pratiques antidémocratiques de l'opposition, qui aurait pu, au lieu de chahuter, discuter le projet, proposer des amendements et voter», lance Mustapha Ben Ahmed.

Echauffourées devant l'ARP

Dehors, devant la grande porte métallique, les manifestants de la campagne «Manich Msameh» (Nous ne pardonnerons pas) ont commencé à affluer depuis midi. Si leur nombre ne dépasse pas la centaine, ils n'ont pas cessé de donner de la voix jusqu'à tard dans la soirée. Les slogans des jeunes étaient d'une violence inhabituelle à quelques mètres seulement de l'Hémicycle. Vers 18 heures, la situation devient tendue et des échauffourées entre police et manifestants finissent par empoisonner l'atmosphère. Une heure après le calme et revenu. Les manifestants ne sont pas pour autant partis. Munis d'un haut-parleur, les détracteurs du projet de loi de réconciliation administrative alternent slogans et chants patriotiques.

A 19h30, la loi est finalement votée à 117 voix contre 9 seulement (dont certains députés de l'Union patriotique libre), sous les applaudissements de la majorité, satisfaite du dénouement.

Dès le début de la séance matinale, les députés de l'opposition ont demandé au président de la séance de reporter l'examen du projet de loi jusqu'à réception de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), sollicité depuis plus de 56 jours.

«Nous avons à plusieurs reprises demandé cet avis consultatif, mais cet avis tarde à venir, et nous ne pouvons pas attendre indéfiniment, rétorque Mohamed Ennaceur. De toutes les manières, l'avis du CSM est non contraignant. Nous avons fait ce qu'il fallait en formulant la demande de l'avis». Pour l'opposition, cela n'est pas suffisant. Pour eux, la réception de l'avis consultatif est fondamentale.

«Vous portez ainsi, M. le président, le coup de grâce à cette Assemblée et aux institutions de l'Etat, vous portez une responsabilité historique M. le président», lance l'élu Imed Daimi.

Minoritaire au sein du groupe parlementaire d'Ennahdha, Monia Brahim s'est ralliée à l'avis de l'opposition, suggérant d'attendre l'avis du CSM.

«L'ordre du jour de la session extraordinaire était destiné principalement à combler les vacances de postes au sein de l'Isie et ensuite de passer à la loi de réconciliation nationale, dit-elle. Et soudain, on laisse de côté cette urgence pour passer à un projet de loi qui ne nécessitait pas une session extraordinaire». Lorsque nous lui posons la question, la députée affirme pourtant être favorable par principe à la réconciliation. «Mais encore faut-il respecter les institutions», affirme Monia Brahem. Le député Nedhir Ben Ammou semble également se ranger à l'avis de sa collègue.

Mais officiellement, Ennahdha a pris sa décision en soutenant le projet de loi de la présidence de la République. «Un texte qui sert les intérêts du peuple tunisien», déclare le député et ex-chef du gouvernement Ali Laârayedh.

Lorsque le président du groupe parlementaire du Front populaire, Ahmed Seddik, menace de déposer des recours pour inconstitutionnalité et non-respect des procédures, le président du groupe parlementaire de Nida Tounès, Sofiène Toubel monte au créneau et répond : «Qu'à cela ne tienne, laissez-nous voter le texte, et vous avez entièrement le droit de faire des recours conformément à la loi». Toubel nous confiera plus tard, qu'il aurait aimé que le règlement intérieur ait prévu l'exclusion immédiate des députés irrespectueux de la séance.

En sous-nombre, l'opposition tente de mobiliser l'opinion publique. Devant les journalistes, Ahmed Sedddik dénonce «la détermination de la majorité à protéger les corrompus». Pour lui, le projet de loi, s'il est voté, sera la première étape d'un «processus qui frappera la révolution et la transition démocratique».