Tunisie: «L'accession est le mot d'ordre»...

Au cours de son allocution, Fadhel Ben Hamza a mis en évidence les ambitions du club et aussi tous les sujets brûlants qui touchent la vie du club banlieusard (le stade, les départs de 13 joueurs, l'arrivée de 9 nouveaux, les malentendus avec les supporters, le budget, etc.). Il a souligné : «Notre objectif sera l'accession en Ligue 1. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour engager des joueurs susceptibles d'aider le club à retrouver la Ligue 1.

Certes, notre mission s'annonce difficile mais pas impossible pour retrouver l'élite. Certes, nous avons laissé partir Bousnina et Zekri pour éviter tout problème entre eux et le club. Nous avons pensé à l'avenir de l'équipe. Concernant Meskini, nous avons eu ce qu'on voulait de la part de l'Espérance: l'argent et un contrat publicitaire. Mais nous avons recruté des joueurs valables pour aider le club à retrouver la Ligue 1. A mon avis, il faut oublier nos problèmes et penser sérieusement à l'occasion».

Prenant la parole, Habib Mejri, le nouveau DTN, a souligné : «Je suis désabusé de voir le CSHL en Ligue 2. Je suis revenu afin d'aider mon club à retrouver la Ligue 1 et à structurer le centre de formation. Il ne faut pas oublier que le club ne peut subvenir à ses besoins que par la vente de ses meilleurs joueurs». De son côté, l'entraîneur Lotfi Sebti a parlé de la préparation de l'amalgame des joueurs et des ambitions du club : «Nous sommes prêts à relever le défi. Il faut être concentré et ne penser qu'à l'accession».

Les nouveaux joueurs du CSHL étaient présents à ce point de presse et sont motivés pour aider le club à retrouver l'élite, on cite entre autres Ali Guesmi, Ali Hammami, Kacem Ouni, M'hamdi Ben Salem, Chaâbani, Sahbani, Aboud et Kasdaoui.

Ces derniers seront confrontés au SSS vendredi prochain au stade Zouiten, le stade d'Hammam-Lif étant en rénovation.

A la fin de ce point de presse, la commission de presse a présenté le nouveau logo du club. Bravo pour l'initiative de nos jeunes collègues.