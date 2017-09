Tunisie: La bonne gouvernance, une condition fondamentale

À l'initiative du Centre international pour l'entreprise privée (Cipe) en collaboration avec l'Institut arabe des chefs d'entreprise (Iace) sur le renforcement de la croissance économique de la Tunisie grâce à la bonne gouvernance.

M. Fukuyama était égal à lui-même. «Un leadership capable d'opérer le changement et convaincu de la séparation nécessaire entre les intérêts publics et individuels est fondamental pour réussir la transition. Ajoutons à cela des institutions capables d'appliquer la loi, une société civile qui défend cette approche et des partis politiques qui œuvrent pour l'adoption des bonnes réglementations». Tout est dit. Au vu de notre désolante réalité politique, institutionnelle, économique et sociale, la leçon-pécepte est majestueusement instructive.

Etat de droit et souci de réforme

L'économiste et politologue américain estime que seul l'Etat de droit peut garantir l'équibre entre les pouvoirs et permet de lutter contre le népotisme et la corruption. Ces composantes œuvrent toutes pour le renforcement de la croissance économique et pour la réalisation du développement social intégré. Il s'est ainsi appuyé sur les expériences ukrainiennes et géorgiennes, dans lesquelles la lutte contre la corruption était à l'origine du déclenchement des révolutions, bien que cette lutte reste essentiellement politique.

M. Fukuyama estime que la lutte contre la corruption est seulement une petite composante de la bonne gouvernance, indiquant que celle-ci signifie, de façon générale, présenter de bons services aux citoyens. Certains pays, où la corruption est ancrée, offrent malgré cela de bons services. Pour cela, la lutte contre la corruption est fondamentalement liée à la perception du système et son application de la loi.

En réponse à une question sur la corruption dans la Douane, l'économiste affirme qu'il s'agit d'une problématique partagée partout dans le monde, étant un domaine où la corruption peut facilement se répandre. Il souligne que la technologie peut être très utile à ce niveau afin d'organiser un peu plus le contrôle.

Concernant le rôle des institutions internationales, M. Fukuyama a affirmé que ces institutions peuvent être partenaires dans des domaines spécifiques, des domaines qui demandent un savoir technique et un renforcement des compétences dans la prise de décision locale. Ils ont également un grand rôle à jouer dans la modernisation de l'Etat.

"Actuellement, vous pouvez constater que les banques centrales dans plusieurs pays en développement sont plus professionnelles qu'elles ne l'étaient il y a des dizaines d'années. De même pour les ministères des Finances qui sont devenus plus efficients. Ceci est le résultat de l'assistance technique de différentes institutions internationales comme le Fonds monétaire international ou autres", souligne-t-il.

Il précise que dans certains domaines comme la police, la justice, l'éducation et autres, où des dizaines de milliers de fonctionnaires travaillent, il est plus difficile de gérer les performances et de mener les réformes. Ce qui rend l'intervention des institutions internationales moins efficiente.

Assurer la continuité

D'un autre côté, il indique que la problématique du paiement des impôts de la part des citoyens et acteurs économiques est fondamentalement liée à la relation de confiance entre le gouvernement et les payeurs de taxes. La perception négative du gouvernement joue un grand rôle dans cette problématique, surtout quand les autorités publiques échouent à délivrer de bons services.

En ce qui concerne les nouveaux régimes démocratiques et leur relation avec les fonctionnaires de l'ancien régime, M. Fukuyama indique qu'il s'agit d'un grand problème, puisque les nouveaux régimes n'ont pas généralement de grandes capacités humaines pour remplacer les anciens. Il cite l'exemple de l'Allemagne unifiée, après la fin de la guerre, qui a dû se conformer avec les anciens services publics pour pouvoir reconstruire le pays et avancer vers la démocratisation du pays.

De son côté, Hédi Larbi, ancien ministre de l'Infrastructure et du Développement, a signalé que la transition tunisienne doit se concentrer sur les réformes économiques profondes et d'ordre institutionnel et non pas sur les petites réformes. Il ajoute qu'il est important d'offrir au secteur privé les conditions d'action et de création d'emplois set de croissance. Il précise que la transition politique en Tunisie évolue dans la bonne voie mais il faut toujours œuvrer à réunir les conditions de construction d'un Etat moderne et à appliquer la loi.