Tunisie: Stimuler l'investissement

Par ailleurs, la stratégie économique du gouvernement prévoit le maintien de l'endettement à un taux inférieur à 70%. Au mois de juin 2017 et selon les chiffres officiels, l'endettement a atteint le niveau critique de 66,9%.

Face à l'absence de recettes conséquentes, l'Etat est contraint de s'endetter en contractant des crédits à des taux élevés compte tenu de la solvabilité en baisse de la Tunisie auprès des bailleurs de fonds internationaux. La marge de manœuvre dans le marché financier international étant limité, notre pays est tenu de chercher de nouvelles sources de financement avec des avantages préférentiels.

5% de croissance

La stratégie du gouvernement a pour ambition également de porter la croissance à 5% à la fin de 2020. Ce taux a été réalisé avant la révolution et il est possible de le rééditer au cours des années à venir à condition de déployer un effort colossal pour atteindre cet objectif. Tous les acteurs économiques et les travailleurs sont impliqués dans la mesure où ces derniers sont appelés à produire plus et mieux, à augmenter le volume des exportations et à monter dans la gamme des produits fabriqués en attirant de nouveaux investisseurs aussi bien locaux qu'étrangers.

S'agissant du chômage, l'objectif est de réduire son taux de trois points à la fin de 2020 et par rapport à 2016. La lutte contre le chômage ne peut se faire que par l'impulsion de l'investissement privé et public. Il s'agit d'attirer le maximum d'investisseurs et les inciter à créer des projets dans les régions intérieures qui comptent un nombre considérable de jeunes diplômés sans travail depuis des années.

Le gouvernement a, d'ailleurs, élaboré une feuille de route détaillée pour sortir de la crise, relancer l'économie et réaliser les grandes réformes annoncées. Cette feuille de route est soumise au dialogue, depuis le 5 septembre 2017, avec les parties signataires du Document de Carthage afin de l'enrichir, avant sa mise en application.

En fait, le programme de réformes prôné par le gouvernement constitue une tentative de changer le modèle de développement qui devrait remplacer un modèle qui a montré ses limites. La politique adoptée par le passé n'a fait qu'aggraver le chômage sans pouvoir développer les régions dont certaines sont encore privées des commodités de base. Le nouveau modèle favorise l'investissement public dans les secteurs stratégiques ainsi que les projets en partenariat public-privé sans pour autant négliger l'initiative privée qui sera encouragée.

Une destination compétitive

Le nouveau modèle de développement vise aussi à libérer le potentiel non exploité de l'économie nationale comme les terres domaniales non exploitées, afin de l'intégrer dans le circuit économique. A titre d'exemple, dans le sud, il existe d'importantes potentialités et ressources naturelles qui demeurent non mises en valeur. La population vivant dans ces contrées a recours souvent aux travaux agricoles et particulièrement aux arbres fruitiers dont la rentabilité n'est pas toujours évidente. D'où la nécessité de diversifier les sources de revenus en s'orientant davantage vers le tourisme écologique, la petite industrie, les petits métiers et l'artisanat. D'autant plus que ces régions comptent de nombreux jeunes dont certains sont bien formés et en mesure de monter leur propre projet.

Malgré les différentes contraintes constatées, la Tunisie demeure une destination compétitive pour les investisseurs, et ce, grâce à la main-d'œuvre qualifiée dont elle dispose, son positionnement géographique stratégique (proche de l'Europe et des pays subsahariens de l'Afrique), sa sécurité et sa nouvelle loi sur les investissements qui comporte plusieurs avantages notamment pour les promoteurs qui veulent investir dans les zones de développement et dans des secteurs à haute valeur ajoutée.

Il va sans dire que la mise en place du nouveau modèle de développement exige la mise en œuvre d'une série de réformes ayant trait à la révision de la réglementation des changes et des autorisations administratives et au soutien des PME. La valeur du dinar s'est dégringolée face à l'euro et le dollar. Il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour éviter encore une baisse qui serait fatale à notre monnaie nationale.

La croissance économique est au service des objectifs sociaux de l'Etat et devrait être une croissance intégrée qui bénéficie à la majorité des Tunisiens. Il s'agit, en fait, de répartir les fruits de la croissance d'une façon la plus équitable possible pour toucher les populations de laissés-pour-compte qui vivent dans la pauvreté absolue. L'objectif consiste aussi à alléger un tant soit peu les charges de la compensation en s'orientant davantage vers les ménages qui en ont vraiment besoin et pour lesquels l'Etat a le devoir de continuer à les soutenir matériellement pour protéger leur pouvoir d'achat.