Tunisie: Urgences médicales...

Un certain «Dr Abdallah» a posté sur Facebook un protocole d'auto-sauvetage qu'il propose aux éventuels citoyens qui viendraient à être terrassés par une crise cardiaque, alors que l'hôpital le plus proche se situe à quelques kilomètres de là et qu'aucun moyen de transport ne se présente.

Les conseils prodigués (inspirations profondes suivies de toux violentes) valent ce qu'ils valent d'un cardiologue à l'autre, mais ils répondent à un souci très présent chez les personnes au cœur fragile ou défaillant et les vieillards. Que pourraient-ils faire en cas de malaise cardiaque ?

Mais, autant le questionnement est légitime, autant la réponse reste dubitative, malgré tous les progrès accomplis par notre cardiologie et l'ensemble de notre système de santé.

Une tragique anecdote illustre bien cette problématique, celle d'un homme de soixante-dix ans qui, en pleine crise, un dimanche, s'est trimbalé de taxi en taxi pour rejoindre à trois reprises une clinique différente avant de succomber aux portes de la troisième, faute de la disponibilité d'un cardiologue.

Ne parlons pas de l'hôpital public qu'évoque le mystérieux Dr Abdallah, contraint de dispenser sur internet des cours gratuits d'auto-secourisme. S'il est médecin, il connaît bien le perpétuel surbooking de nos établissements hospitaliers et les lenteurs bureaucratiques qui les affectent. S'il se trouve que les bons médicaments y sont disponibles et concrètement accessibles.

Aux pontes de la cardiologie et aux responsables de la Santé publique de prendre en charge la réflexion à laquelle invitent et le Dr Abdallah et l'anecdote servie. Ne faut-il pas imaginer un centre des urgences cardiologiques par ville, ne serait-ce que dans les grandes villes ? Ou alors, tout simplement, un service de garde obligatoire tournante entre les cliniques privées.