Tunisie: Dos au mur....

Les joueurs se trouvent ainsi écartelés entre les affaires du terrain et les histoires des coulisses qui n'ont jamais été aussi présentes dans la vie du club. Sur fond de lutte des clans, le chargé des recrutements au sein de la section football, Ridha Dridi, a préféré, dans un premier temps, se retirer en douce, estimant que l'ambiance ne permet plus un travail efficace.

Attaqué de toutes parts par les opposants au président Slim Riahi qui considèrent Dridi depuis son arrivée au Parc A comme étant son bras droit, il paie ainsi pour ce statut privilégié. Mais, aux dernières nouvelles, le président du club "rouge et blanc" a fini par convaincre Dridi de rester.

Pour sa part, l'entraîneur italien Marco Simone n'est peut-être pas en meilleure posture. Il sait qu'il joue «sa tête» sur ce quart de finale aller de la Coupe de la Confédération, samedi prochain (20h45) au stade 5-juillet d'Alger contre la Mouloudia. La dernière défaite essuyée en championnat à Kairouan, la deuxième en quatre matches, a fragilisé un peu plus sa position. D'ailleurs, samedi dernier, au soir du revers contre la formation aghlabide, d'aucuns s'attendaient à ce qu'il y ait changement à la tête de la barre technique.

Toutefois, le président Slim Riahi a préféré cette fois temporiser et donner une autre chance à l'ancien attaquant du Milan AC, du PSG et de Monaco. Lequel paraît ne plus tenir ses joueurs d'autant plus qu'il émet de son propre aveu de sérieux doutes sur leur implication et sur le niveau réel de leur motivation. Or, on sait qu'un technicien qui commence à se poser pareilles questions est quasiment condamné.

Ben Hatira et Rusike contactés

Alors que le club de Bab Jedid tente toujours de renforcer son effectif en négociant avec l'ancien milieu offensif du Hertha Berlin, Anis Ben Hatira, qui exige un salaire annuel de 600 mille euros, des changements apportés au onze titulaire sont annoncés samedi prochain. On sait que le Congolais Fabrice Ondama a subi une grave blessure (ligaments croisés) avec la sélection de son pays, le 5 septembre contre le Ghana. Certains échos évoquent un possible retour de l'avant-centre zimbabwéen Matthew Rusike avec lequel la rupture avait pourtant été consommée en toute fin de la saison dernière.

En attendant, Simone alignerait dans la capitale algérienne un trio offensif composé de Sabeur Khelifa, Mannoubi Haddad et Brahim Chenihi. Un trio soutenu par Oussama Darragi.

Cette formule suppose deux milieux récupérateurs, Wissem Ben Yahia et Issam Dkhilelli. Dans les couloirs défensifs, Mokhtar Belkhither et Ali Abdi réintégreraient leurs postes.

Quoi qu'il en soit, l'adaptation de Simone aux us et coutumes particuliers du foot tunisien paraît très compliquée. Le Mouloudia d'Alger va s'employer à la rendre tout bonnement traumatisante, puisque le bonhomme risque tout simplement d'être viré à peine un mois après le début du championnat.

Le CA traîne depuis deux décennies l'improvisation et l'art de se compliquer l'existence comme une condamnation qui lui colle au corps et au cœur. La victoire en Coupe de Tunisie 2017 n'a pas visiblement réussi à chasser les vieux démons.

Après trois journées, le MCA est quatrième avec 4 points. Il reste sur une défaite (2-0) devant le CR Belouizdad où il a trahi beaucoup de carences malgré une domination totale en seconde période.

Le onze titulaire mouloudéen était le suivant:

Chaouchi- Hachoud, Boulakhoua, Mibarako, Bouhanna- Amada, Ben Dabka, Mouadden, Drarja- Balegh, Barnabas.

Une certitude: la Coupe de la CAF sait transcender les deux vieilles connaissances du football maghrébin. Chaque fois où elles se retrouvent, les deux équipes sortent le grand jeu. Gageons que l'affiche de samedi soir ne dérogera pas à la règle.