Tunisie: Endoctrinement continu

Cet endoctrinement se manifeste à travers des événements inédits. Comme cette chasse aux non jeûneurs qui a été menée durant le dernier ramadan. Il y a même eu des juges qui ont condamné des non jeûneurs. Comme ces agressions contre des jeunes femmes portant des maillots de bains à la plage. Sans oublier les manifestations contre les débits d'alcool.

Où et comment se fait cet endoctrinement? Les réponses sont connues. D'abord, dans les mosquées. Un témoignage parmi tant d'autres. Les fidèles qui étaient allés prier, un vendredi du mois de juillet, dans une des mosquées de la ville de Kairouan, ont quitté la mosquée avant la fin. Et ce, pour protester contre le contenu du prêche tenu par l'Imam qui, entre autres propos extrémistes, a insulté le président syrien Bachar Al Assad, et a critiqué son régime. Il y a aussi internet et les réseaux sociaux.

La brigade de recherche et d'investigation de la Garde nationale à l'Ariana a entamé une instruction judiciaire pour appartenance à une organisation terroriste, contre une jeune femme, résidant à Borj Louzir, qui, sur les réseaux sociaux, multipliait les actes d'apologie du terrorisme, partageant des photos et des séquences vidéo, incitant au terrorisme et à prêter allégeance à l'organisation Daech.

Et puis, il y a une multitude d'associations dites « de bienfaisance » qui prodiguent le financement nécessaire et participent à la radicalisation. Ainsi en est-il de cette « filiale tunisienne » de l'International Union for Muslims Schofars, une succursale de l'Organisation internationale des Frères musulmans, classée terroriste en Egypte, son pays d'origine, et qui est dirigée par le prédicateur Youssouf Al Qaradawi, le théoricien du jihad et le père de tous les jihadistes, qui vit au Qatar, l'émirat pétrolier qui finance ses activités.

Cette organisation, dont le siège se trouve du côté de Montplaisir, est très active et organise des sessions de formation et de mise à niveau en matière de charia. Dernièrement, elle publiait un communiqué pour annoncer l'ouverture des inscriptions pour la 5e session de formation, qui se tiendra du 10 septembre au 10 octobre 2017, pour les bacheliers, toutes branches confondues. La formation dure trois ans.

On croyait que les terroristes emprisonnés étaient hors d'état de nuire. Mais non. On apprend que ces jihadistes (hommes et femmes) poursuivent leurs prêches en prison et communiquent entre eux. Cela se fait par le biais d'organisations dites « de bienfaisance », qui se chargent de transmettre leurs messages (souvent codés) à d'autres détenus dans d'autres prisons. Sans parler de ce qui se fait dans les crèches et les jardins d'enfants.

Si cela continue, on risque de ne plus se reconnaître dans cette société tunisienne.