Tunisie: Application et concentration

Mais le plus important du travail qui reste à peaufiner pour le peu de temps qui reste avant le jour «J», c'est le mental et la concentration.

Il n'y a quand même pas lieu de dramatiser car le seul problème visible dans le comportement des «Sang et Or», c'est une sorte de fatigue générale facile à gérer par les staffs technique et médical.

Il est vrai que le football tunisien a le vent en poupe ces derniers temps grâce aux résultats positifs de notre équipe nationale et surout au succès spectaculaire de la même Espérance en coupe arabe des clubs qui a justement eu lieu à Alexandrie il y a plus d'un mois.Mais depuis cette belle prouesse, l'EST est devenue moins incisive. En témoigne son dernier match de championnat face à l'ASGabès à Radès qu'elle a gagné au forceps et avec une manière qui laisse à désirer.

Loin s'en faut car Al Ahly peut faire très mal grâce au soutien de son grand public et son expérience à revendre. Al-Ahly a laissé partir sous d'autres cieux plusieurs grands noms dont le dernier en date est Houssam Ghali cédé au profit du club saoudien d'Annasr, mais il reste une grande «usine» qui enfante toujours des joueurs valeureux capables de conduire leur club à la plus haute marche du podium.

Cette fois-ci les choses sérieuses vont bel et bien commencer dans ce tour avancé de la compétition continentale même si d'aucuns pensent, à tort d'ailleurs, qu'Al Ahly n'est plus qu'un colosse aux pieds d'argile ces derniers temps.

A vrai dire, ce sera le premier grand et vrai test pour les troupes de Faouzi Benzarti dans l'édition actuelle car jusque-là, ces derniers n'ont nullement été inquiétés par aucun de leurs adversaires dans l'étape des poules. L'EST s'étant toujours avérée trop forte pour ses vis-à-vis africains.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.