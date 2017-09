Tunisie: Après Tunis, une nouvelle version prévue à Sfax

Un jury, composé de Brahim Letaief (producteur et réalisateur), Fatma Ben Saidane (actrice), Fethi Haddaoui (acteur), choisira les meilleurs parmi les projets retenus dans différentes catégories (comédie, horreur, fiction... ). Plusieurs prix seront attribués, dont les prix du meilleur film, du 2e meilleur film, du public, de la meilleure musique, de la meilleure image, du meilleur montage, de la meilleure actrice, du meilleur acteur et de la meilleure mise en scène.

Les organisateurs annoncent que le tarif de participation au festival est fixé à 200 dinars et prévoient la production d'un nombre de films «allant de 30 à 40 projets dans les deux compétitions de Tunis et Sfax».

Les jeunes cinéastes auront rendez-vous avec un nouveau défi pour écrire, tourner et monter un film de 4 à 7 minutes en 48 heures, dans le cadre de la version tunisienne de ce jeune festival créé, en 2014, par les frères Akram et Aymen Moncer.

Le public pourra voter pour les films en compétition dans des projections programmées aux salles de cinéma Le Palace à Tunis (21), Cinémadart à Carthage et Ciné théâtre à Yasmine Hammamet qui auront lieu respectivement les 21, 22 et 24 septembre.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.