Tunisie: Un financement de 145 MD de la Banque mondiale

«Il s'agit d'un projet d'inclusion économique des jeunes en Tunisie, conçu pour la jeunesse défavorisée, qui financera cette double approche, en ciblant les jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans vivant dans le Centre-Ouest, le Nord-Ouest, le Sud, le gouvernorat de Sfax et le gouvernorat marginalisé de la Manouba, dans le Grand Tunis», a précisé la BM dans un communiqué.

«Moubadiroun» ou «Initiateurs» est aussi un projet qui investira en parallèle dans les entreprises et l'activité des entrepreneurs pour promouvoir la croissance et la création d'emplois».

«Ce projet fournit une possibilité sans précédent de faire le lien entre les volets offre et demande des stratégies pour l'emploi», indique Tony Verheijen, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie. «En plus de proposer des services ciblés aux jeunes les plus découragés et défavorisés, nous devons veiller à ce qu'ils aient accès à des débouchés, en mettant en place un environnement et des incitations permettant aux entreprises et aux entrepreneurs de prospérer et, partant, de créer des emplois», a-t-il encore dit.

Le projet organisera des services de soutien sur mesure face aux obstacles qui empêchent les jeunes d'accéder à des emplois ou d'aller vers des postes de meilleure qualité. Il proposera également aux micro-entrepreneurs en puissance toute une palette de services pour développer et financer leur activité.

Selon la BM, le gouvernement tunisien s'est engagé dans une nouvelle approche intégrée et inclusive du renforcement des opportunités économiques, afin de s'affranchir des programmes pour l'emploi trop souvent mal ciblés et de proposer des services sur mesure, conçus pour lever les obstacles sociaux et économiques spécifiques empêchant les jeunes hommes et femmes d'accéder à des emplois de qualité. Dans le même temps, cette initiative cherche à multiplier les débouchés en soutenant les moteurs de la création d'emplois, à savoir les entreprises et les entrepreneurs.

La participation des jeunes femmes est favorisée dans le cadre de ce projet à travers plusieurs stratégies conçues pour lever les entraves spécifiques à leur activité économique. Il s'agit, entre autres, de la mise à disposition de ressources pour les soulager de leurs responsabilités domestiques, comme une aide à la prise en charge des enfants et des proches âgés.

Le projet financera aussi des campagnes destinées aux familles, aux communautés et aux employeurs potentiels pour faire évoluer les mentalités et les comportements bloquant l'accès des femmes au monde du travail.

«Côté demande, le projet s'emploiera à identifier et développer des filières créatrices d'emplois», souligne Mohamed Hisham El-Shiaty, spécialiste senior du secteur privé au Groupe de la Banque mondiale et coresponsable du projet. «En permettant aux entreprises locales de toucher les marchés nationaux et internationaux, le projet soutiendra le développement du secteur privé et la croissance et contribuera à la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité sur l'ensemble de la chaîne de valeur», a indiqué El Shiaty, cité dans le communiqué de la BM.

Le projet s'attachera à développer ces chaînes de valeur dans les régions couvertes en apportant aux entreprises en activité et aux nouvelles entreprises des investissements et une expertise destinés à les aider à se réorienter pour s'adapter à la demande des marchés intérieurs et internationaux. Dans le même temps, il participera au démantèlement des obstacles pour accéder à ces marchés et investira dans des services collectifs afin de renforcer la compétitivité des entreprises. Des mesures d'incitation spécifiques seront mises en place pour que ces entreprises en croissance embauchent les jeunes défavorisés ciblés par le projet et concrétisent ainsi l'approche duale défendue.

« La Tunisie s'emploie à mettre en place un nouveau système, que nous nous engageons à soutenir, pour redonner de l'espoir aux jeunes, notamment les femmes et les plus défavorisés, et leur ouvrir des perspectives, explique Carine Clert, spécialiste principale de la protection sociale et du travail à la Banque mondiale et coresponsable du projet.

Tout aussi important, le projet permettra aux décideurs et aux opérateurs sur le terrain de renforcer leurs capacités, afin de promouvoir l'innovation et la concertation entre les différents organismes publics pour une mise en œuvre des politiques plus efficace».

Les bénéficiaires du projet pourront faire remonter des informations sur la performance des prestataires de services, à travers des fiches d'évaluation.

Le projet sera supervisé par le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi avec le soutien du comité stratégique national de pilotage qui regroupe de hauts responsables des principaux ministères sociaux et productifs (industrie, affaires sociales, jeunes, femme et famille).

Des comités régionaux, conçus comme des plateformes public-privé rassemblant des responsables locaux, le secteur privé et des organisations de la société civile seront constitués à l'échelle des gouvernorats pour veiller à la mise en œuvre du projet.