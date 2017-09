Tunisie: Controverses et tensions

La séance a démarré avec plus de deux heures de retard, le temps que le quorum soit atteint.

D'emblée, l'opposition a protesté contre l'examen du projet en l'absence de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le député du Courant démocratique Ghazi Chaouachi a proposé de reporter la séance en attendant la réponse du CSM, réclamant un passage au vote sur sa proposition. Ce que le président de l'ARP, Mohamed Ennaceur, a rejeté.

Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu d'émettre « un avis sur les projets et les propositions de loi relatifs notamment à l'organisation et l'administration de la justice; la compétence des tribunaux et les procédures suivies devant eux... ».

L'Assemblée lui a demandé de lui faire parvenir son avis avant le 31 juillet. Mais le CSM a demandé une première prolongation, jusqu'au 25 août 2017, puis une seconde avant le 12 septembre. Il devait se réunir, avant hier, pour émettre son avis mais, encore une fois, la réunion a été reportée faute de quorum. Pour empêcher la séance de se poursuivre, les députés de l'opposition ont entonné l'hymne national, causant ainsi beaucoup de bruit et empêchant leurs collègues de parler. Pour interrompre cette tension qui pourrait dégénérer, le président de l'ARP a décidé de lever la séance.

Un point de discorde

Jamais projet de loi n'a suscité autant de controverses et de tensions que celui relatif à la réconciliation nationale. Même modifié à la lumières des recommandations et des propositions des parties concernées, notamment la Commission de Venise, les partis politiques et les organisations de la société civile, il constitue encore un point de discorde entre une majorité soucieuse de concrétiser une promesse de campagne de son président et une opposition ferme et décidée à la faire avorter par tous les moyens. Le projet a été expurgé des hommes d'affaires que des crimes de change.

Il ne concerne plus que les fonctionnaires dont le nombre est estimé selon des sources concordantes à deux mille qui n'ont pas trempé dans la corruption et la malversation, mais qui, en appliquant des instructions venues d'une autorité supérieure, se sont trouvés en infraction par rapport à la loi.

Hier, la bataille a été beaucoup plus d'ordre juridique. Les tenants du report de l'examen du projet auquel ils s'opposent de manière ferme, invoquent l'obligation d'obtenir au préalable l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier doit, selon la loi organique portant création dudit Conseil, « donner son avis sur les projets et les propositions de lois concernant notamment l'organisation de la justice, l'administration de la magistrature, les compétences des juridictions, les procédures à suivre devant les juridictions ainsi que les statuts relatifs aux magistrats et les lois réglementant les professions judiciaires, et qui doivent obligatoirement lui être communiqués ».

Mais même consultatif, constitue pour eux une condition sine qua non pour entamer les débats. Ce que l'autre camp, celui de la majorité, récuse. L'Assemblée, comme précisé là haut, a consulté le CSM et l'a relancé plus d'une fois. Suffisant, selon la majorité, pour passer outre, d'autant plus que même si l'avis est défavorable, il ne sera pas pris en considération, étant purement consultatif.

Dialogue de sourds

Face à cette impasse, il ne suffit pas de compter sur sa majorité parlementaire pour faire passer un projet de loi très critiqué dès le départ. Il faut plutôt savoir mobiliser, bien communiquer et convaincre. Il faut également écouter les autres, entendre d'autres voix, sans tomber dans la vexation ni dans l'intimidation, ni encore dans les menaces. Et c'est pareil pour les deux parties.

La fronde sociale et politique à laquelle appellent certains, même de l'intérieur de l'enceinte parlementaire, n'a pas sa raison d'être dans une jeune démocratie encore fragile et dans un pays sous plusieurs menaces, terroristes surtout. La rue est porteuse de tous les dangers.

Le dialogue des sourds n'a jamais rien réglé. Pour l'opposition, seul un retrait du texte pourrait la satisfaire. Alors que les initiateurs du projet sont décidés à le faire passer au vote.