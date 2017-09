Tunisie: Abdallah Belhiba - «Tout pour la restructuration»

Une restructuration totale devrait avoir lieu, dès à présent. L'erreur administrative commise à la fin de la saison écoulée a coûté cher au club. Gérer une association sportive n'est pas chose facile. Le local et le complexe sportif constituent deux véritables ruches qui ne désemplissent que rarement. Les rumeurs et les informations fusent incessamment de partout, à Zarzis. On devrait mettre de l'ordre dans la maison.

Un chantier naval !

Une restructuration s'impose et il a qualifié la mission à accomplir de «chantier naval». C'est la raison pour laquelle il a tenu un point de presse, mardi soir, pour parler ouvertement de la situation du club. En présence de quelques membres du comité, il était clair dans ses interventions, preuves à l'appui. Il a effectivement l'art et la manière d'évoquer tout ce qui se rapporte au club.

C'est un enfant du club, il connaît tous les détails et il est entouré de gens fiables, dynamiques et ambitieux dont certains résident loin de Zarzis. Jamais dans l'histoire du club, les supporters n'ont été aussi fervents et rassemblés comme cette fois. Un hommage particulier a été rendu, en passant, aux marins pêcheurs de la ville. Les abonnements ainsi que les cartes de supporters se sont vendus en grand nombre. Les membres du nouveau comité sont très dynamiques. Le soutien moral et matériel de l'association des Zarzissiens en France (AZF) est considérable.

Autrement dit, le démarrage de la saison sportive a été bien entamé et les fruits ne tarderont pas à voir le jour. Pourvu que ça dure, bien sûr. «C'est probablement le secrétariat existant qui mérite d'être revu et mieux organisé pour savoir, en fin de compte, qui fait quoi. On a du mal à trouver les archives. Un service de presse verra également le jour pour mettre fin aux déclarations erronées ou fictives et vous faciliter l'accès à l'information. Sur le plan financier, on est en train de payer les dettes, des conflits financiers antérieurs.

Les salaires dont plusieurs ont été revus à la hausse sont réglés. Les primes, prochainement. J'ai personnellement dépensé 200 mille dinars de ma poche. Aucun sou n'a été versé jusqu'à présent à la caisse du club de la part des autorités. Rien que des promesses ».

Soigner la communication

Le nouveau président ne voudrait pas agir avec précipitation. Il aimerait bien étudier l'impact de chaque décision avant de la mettre en application et gérer la situation avec sagesse et modération. Il a bien remarqué que la communication faisait défaut entre Lassaâd Maâmmar et les membres du comité y compris sa propre personne.

«On a bien voulu baser nos rapports sur la confiance, la fiabilité, la transparence et la conviction. Le désaccord fait partie des aléas de la vie, c'est logique, mais malgré cela, on ne devrait pas communiquer par médias ou personnes interposées. On a bien senti que le courant ne passe pas entre nous et notre ami Lassaâd. Après quatre matches, la situation n'a pas changé. On était donc obligé de mettre fin à ce mariage, à l'amiable. Aucun contact n'a eu lieu avec un autre technicien.

C'est de l'intox pure. Noureddine Bourguiba, enfant du club, entraîneur expérimenté, a été choisi, à l'unanimité par les membres du C.D pour prendre la relève. Il gardera comme adjoint Anis Nebhani. Hamdi Jebnoun, par contre, a préféré se retirer de son propre gré. L'effectif dont on dispose maintenant est rassurant. Des jeunes qui promettent. Avec le travail et le sérieux, en plus de l'apport des joueurs-cadres comme Bhar, Oueriemmi et Regueï, tout ira pour le mieux».