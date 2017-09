Tunisie: ASK-EGSG et UST-ASM - duels de favoris

US Tataouine - AS Marsa

Revoilà l'OCK. Kerkennah est de retour dans le giron de l'antichambre de la L1. Et pour son retour en Ligue 2, le club insulaire affrontera l'ESHS, un ex-pensionnaire de l'élite qui tergiverse depuis quelques années en L2. Idem pour Stir Zarzouna, une association réputée qui a connu des hauts et des bas depuis quelque temps. Les Nordistes croiseront le fer avec le CS Korba, un club capbonais capable de faire vaciller n'importe quelle formation quand il est décidé à en découdre. Enfin, pour clore ce round-up du groupe A, l'UST, ex-membre de la L1, reçoit un autre gros morceau, l'AS Marsa. Là aussi, ce sera l'un des grands formats de la journée, et malheur au vaincu !

Pour ces deux ex-nationaux qui ambitionnent de retrouver l'élite, il s'agit de débuter l'exercice sur les chapeaux de roues et ne pas perdre de points en cours de route. Nous l'avons noté la saison passée à maintes reprises. L'équipe favorite sur le papier, mais qui cale sur le terrain, éprouve par la suite les pires difficultés à accrocher le bon wagon. Gafsa et Kasserine sont avertis. La L2, c'est du solide.

