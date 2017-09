Congo-Kinshasa: Denis Mukwege, le « réparateur » des femmes violées en RDC retourne-t-il sa blouse de médecin ?

Depuis quelques jours, la question du référendum fait de plus en plus débat au sein de l'opinion… Plus »

Médecin-gynécologue, Denis Mukwege a soigné des milliers de femmes congolaises détruites par la guerre. Il connait le visage de l'atrocité qui sévit dans plusieurs régions de son pays. Depuis que Joseph Kabila est resté sourd aux cris de détresse des congolais, il fait parti de ceux qui se battent pour redonner espoir aux populations. Dans cette lutte, il est devenu la cible, et des miliciens dont il dénonce les viols ; et des soldats de l'armée congolaise dont il dénonce les exactions.

Dans la lutte contre les violences faites aux femmes en période de guerre, Denis Mukwege est un célèbre militant. Le monde entier reconnait ses talents. Il « répare » les femmes violées par des miliciens et soldats congolais et dénonce par la même occasion les atrocités de ces entités dans la crise congolaise. Denis Mukwege, ces derniers mois, ne se contente plus de condamner, mais semble décider à entrer dans le débat politique de son pays.

Denis Mukwege est réparateur des femmes déchirées par la guerre en République démocratique du Congo. Célèbre chirurgien-gynécologue congolais, Denis Mukwege prend de plus en plus position dans le débat politique de son pays. Il y a quelques semaines, il rencontrait la diaspora congolaise en France et s'est exprimé ouvertement pour le respect de la constitution congolaise.

