Sénégal: Yankhoba Seydi - «Le Sénégal n'a et n'aura ni président de la république ni députés pour les 15 prochains mois»

Le Secrétaire national chargé des Relations Internationales et de la Formation du parti Rewmi se démarque totalement de la nouvelle législature, qui va être installé aujourd'hui.

En effet, dans un texte parvenu à Sud quotidien hier, Yankhoba Seydi déclare : «je ne reconnais et ne reconnaitrai pas la 13ième législature». Pour cause, le protégé d'Idrissa Seck révèle tout d'abord qu'il a arrêté de considérer comme tel le président de la République, Macky Sall. Dans la note, Dr Seydi indique que «le Sénégal n'a pas de Président depuis le 3 avril dernier», faisant allusion ainsi au «wax waxeet de Macky puisque justement cela continue de plus belle».

Pour lui, le chef de l'Etat «continue ses reniements en regardant cette fois le peuple droit dans les yeux. La preuve par les derniers actes posés». Justifiant, ensuite, son refus de reconnaître la 13ième législature qui va commencer à siéger à partir d'aujourd'hui, le Directeur de l'Ecole du parti Rewmi pense «qu'aucune âme sérieuse, juste et honnête ne peut reconnaître une Assemblée issue d'un scrutin où on n'a pas porté de cagoules pour voler et saboter de la façon la plus honteuse qui soit».

Pis, à son avis, «deux millions de concitoyens ont été délibérément privés de vote faute de cartes pourtant confectionnées avec une cinquantaine de milliards de CFA du contribuable dans l'opacité totale». Par conséquent, il reste convaincu que «reconnaître une telle législature, c'est être complice des innombrables forfaitures de Macky Sall».

Tout compte fait, Yankhoba Seydi confesse qu'il est «meurtri à l'idée que le Sénégal n'a et n'aura ni président de la République ni députés pour les 15 prochains mois». Pour ce faire, il invite les populations à ne pas être passives car, selon lui, «ce pays ne sera que ce qu'on veut qu'il soit et non ce que Macky veut qu'il soit puisqu'il ne se respecte pas et ne nous respecte pas».