Sénégal: Siemens accompagne l'école polytechnique de Thiés

L'Ecole polytechnique de Thiès vient de sceller un partenariat avec le groupe allemand Siemens pour un accompagnement d'équipement logistique, hier mercredi, à Dakar. Ceci rentre dans ses nouveaux domaines de compétences relatifs à l'électrification, à l'automatisation et la digitalisation.

Le développement des compétences locales comme vecteur de croissance, l'innovation technologique au cœur de l'apprentissage, un pont entre l'université et le monde du travail; voila ce que propose Siemens dans le cadre d'un partenariat ficelé hier, mercredi, à Dakar entre la société Siemens et l'Ecole polytechnique de Thiès (Ept).

Une approche par le développement des compétences locales forte d'une expérience de plus de 40 ans en Afrique centrale et de l'ouest. En effet, elle a déjà mené de nombreux projets notamment dans les domaines de l'eau, de la production et de la distribution de l'électricité.

Saisissant ce moment solennel, Salam Sawadogo, directeur des études de l'école polytechnique de Thiès dira : «En tant qu'école Polytechnique, notre objectif est d'offrir à nos élèves ingénieurs une formation de qualité qui leur permettra de se démarquer sur le monde du travail», a expliqué le professeur. Et de magnifier: «Un partenariat avec une entreprise comme siemens nous permet non seulement de développer des compétences de nos élèves-ingénieurs mais aussi de familiariser avec le monde de l'entreprise afin qu'ils puissent plus facilement choisir leur voie et donner le meilleur d'eux même». André Bouffioux, CEO de Siemens Belgique-Luxembourg et d'Afrique du Nord d'indiquer que «Notre approche résolument tournée vers l'avenir, s'inscrit dans une perspective durable basée sur des principes d'éthique et d'intégration», fait-il remarquer.

Poursuivant ses éclaircissements, il dira: «Nous entendons être le point de contact entre les besoins du Sénégal et les différents centres de siemens dans le monde et devenir ainsi votre interlocuteur privilégié. Pour développer nos services, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires locaux qui offrent un service de proximité à nos clients. Enfin nous nous engageons pour contribuer au développement des compétences locales», a t-il expliqué.

A la question du pourquoi du comment, Mr Bouffioux de soutenir que «c'est un choix bien réfléchi qui intervient après une introspection qui aura permis de constater que le Sénégal regorge d'opportunités colossales dans les domaines de l'énergie».