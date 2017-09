Sénégal: Ouverture de l'accréditation des médias pour ITU Telecom World 2017

Début du compte à rebours pour la manifestation internationale phare des Nations Unies dans le domaine des technologies qui aura lieu à Busan en septembre

La procédure d'accréditation des médias pour ITU Telecom World 2017, manifestation technologique de renommée internationale à l'intention des gouvernements, des grandes sociétés et des petites et moyennes entreprises (PME), s'est ouverte aujourd'hui. Cette manifestation, qui aura lieu du 25 au 28 septembre en République de Corée, à Busan, ville "intelligente" par excellence, sera consacrée à la transformation numérique intelligente et à l'innovation, ainsi qu'aux perspectives qu'elles ouvrent partout dans le monde.

ITU Telecom World 2017 offre à la fois une exposition technologique mondiale, une tribune d'échange de connaissances, un pôle de contacts en réseau pour les grandes entreprises, les gouvernements et les PME, et le prestigieux programme de Prix ITU Telecom World. Elle constitue un cadre international unique rassemblant des acteurs des marchés des pays développés et des pays émergents, des dirigeants des secteurs public et privé et des représentants du secteur issus de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication (TIC). Les moments forts seront notamment:

Le Sommet des hautes personnalités et le Forum: Ce qui sera l'un des temps forts d'ITU Telecom World 2017 débutera avec le Sommet des hautes personnalités, qui rassemblera d'éminents orateurs de renommée internationale des secteurs public et privé, qui discuteront de questions au coeur de notre avenir comme les différentes conceptions des sociétés intelligentes et débattront des défis à relever pour bâtir un avenir numérique résilient. Les participants aux sessions du Forum examineront ensuite des thèmes essentiels pour le secteur, notamment le rôle des données dans la transformation numérique intelligente, les solutions les plus efficaces pour parvenir à une véritable inclusion numérique et renforcer la maîtrise des outils numériques et la transformation des opérateurs de télécommunication. Venez écouter les points de vue très différents d'entreprises et d'organisations qui contribuent au changement comme la GSMA, Ernst & Young, Etisalat, l'ICANN, Nokia, Swisscom et la Banque mondiale.

L'exposition internationale: Cette exposition sera l'occasion de découvrir des solutions numériques et des possibilités d'investissement présentées par des pays et des entreprises du monde entier, opérant dans des pays émergents comme dans des pays développés, sans oublier les PME. Elle sera en outre pour d'éventuels vendeurs une occasion unique de rencontrer des clients - pouvoirs publics ou entreprises - du monde entier. Un programme dédié contribuera à mettre en relation les investisseurs et les auteurs de solutions innovantes. Le large bande, l'Internet des objets (IoT) ou l'intelligence artificielle ne sont que quelques-unes des nombreuses technologies de base innovantes qui seront présentées. Ne manquez pas les démonstrations dans des domaines comme l'apprentissage automatique ("machine learning"), les capteurs intelligents, la surveillance et le diagnostic à distance, les contenus locaux, les solutions de paiement, pour n'en citer que quelques-uns. Les principales entreprises et les principaux pays participant en tant qu'exposant ou sponsor sont notamment la République sudafricaine, le Nigéria, l'Indonésie, les Philippines, l'Azerbaïdjan, KT Corporation, SK telecom et LS telcom.

Les Prix ITU Telecom World: Ne manquez pas la prestigieuse cérémonie de remise des Prix ITU Telecom World, lors de laquelle seront récompensées des solutions TIC innovantes ayant un réel impact social, mises au point par des PME, des gouvernements ou des grandes entreprises. Tous les exposants et sponsors présents à ITU Telecom World 2017 peuvent présenter leur candidature. Les PME peuvent elles aussi y prendre part en s'acquittant d'un droit d'inscription, qui leur donne également accès gratuitement à l'exposition, ainsi qu'à la totalité des ateliers, rencontres entre professionnels, séances de renforcement des capacités et présentations à l'intention des PME.

Un programme mettant à contribution l'UIT toute entière: Les Secteurs de l'UIT seront largement représentés, que ce soit dans le cadre de l'exposition ou tout au long de la manifestation. Le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT (UIT-D), qui célèbre cette année son 25ème anniversaire, présentera le travail accompli avec ses membres pour accélérer l'inclusion et la transformation numériques, tout en renforçant les capacités dans le domaine de l'innovation en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies.

Le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) présentera des questions liées aux Télécommunications mobiles internationales (IMT) et à la 5G, aux communications par satellite et à la radiodiffusion, et organisera des débats sur des thèmes comme la gestion du spectre et son rôle dans la transformation numérique intelligente, qui seront l'occasion de se pencher sur les progrès accomplis par les pays dans la mise en oeuvre des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR-15) et sur les questions qui seront au coeur des travaux de la CMR-19.

Dans le cadre de son programme Smart ABC, le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T) présentera des technologies intelligentes, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, des services bancaires intelligents et des villes intelligentes, et organisera des rencontres entre des décideurs de renom dans tous ces domaines. Les discussions porteront sur différents thèmes, par exemple "Les technologies financières et les villes intelligentes", afin d'étudier comment les services bancaires intelligents peuvent être la solution opérationnelle pour que les villes intelligentes soient une réussite; "Intelligence artificielle et technologies financières", afin de se pencher sur les possibilités d'application de la puissance de l'intelligence artificielle aux technologies financières; et "L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les villes intelligentes", afin d'examiner comment mettre à profit les capacités de l'intelligence artificielle, bien supérieures à celle de l'homme, pour analyser tous types de données se rapportant à l'urbanisme.

Le Journal de l'UIT: A la découverte des TIC sera lancé officiellement lors d'une grande cérémonie, qui sera suivie d'une présentation et d'une analyse d'articles sélectionnés publiés dans le premier numéro spécial sur le thème "Les incidences de l'intelligence artificielle sur les réseaux et services de communication".

La manifestation accueillera en outre l'édition 2017 du Forum pour les jeunes dirigeants du secteur des TIC, qui est organisé chaque année et permet aux jeunes du monde entier de se rencontrer, d'échanger des idées et des avis et d'élargir leurs connaissances concernant les toutes dernières innovations et nouveautés dans le domaine des TIC. Ce Forum offre en outre un cadre dans lequel les jeunes peuvent trouver de nouveaux débouchés professionnels et commerciaux, en nouant des relations avec un réseau de professionnels et de spécialistes et en participant à un programme de renforcement des capacités.

Quoi: ITU Telecom World 2017, manifestation mondiale pour les PME technologiques, les grandes sociétés et les gouvernements

Quand: 25-28 septembre 2017

Où: Centre d'expositions et de congrès de Busan (BEXCO)

Objectif: ITU Telecom World 2017 offre aux personnalités influentes des secteurs public et privé un cadre unique pour rencontrer des directeurs de PME et des entrepreneurs dans le domaine technologique, afin d'examiner les possibilités de partenariats et d'investissement et d'échanger des idées et des bonnes pratiques.

Participants: Au nombre des participants figureront des chefs d'Etat, de gouvernement, des ministres, des régulateurs, des P.-D. G. du secteur et des experts, y compris dans le domaine de la R.-D., des investisseurs, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entrepreneurs.

Note: L'accréditation média pour ITU Telecom World 2017 (25-28 septembre 2017), qui donne aux représentants des médias et aux analystes inscrits libre accès à l'événement, est ouverte.

L'accréditation est obligatoire.

L'accréditation presse auprès des Nations Unies est valable, mais il sera nécessaire de s'inscrire pour obtenir un badge.

Les journalistes et analystes qui ont déjà été officiellement accrédités pour des manifestations organisées par l'UIT en 2016 et dont les données personnelles n'ont pas changé pendant cette période n'ont pas besoin de présenter une nouvelle fois les pièces nécessaires à leur accréditation, mais doivent cependant s'inscrire pour obtenir un badge.

Il est vivement recommandé de demander une accréditation et de s'inscrire à l'avance pour ITU Telecom World 2017, afin d'éviter les files d'attente et les retards sur place.

Pour les procédures d'accréditation, voir: http://telecomworld.itu.int/take-part/media-accreditation/ .