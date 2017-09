Sénégal: Le pays, une longue tradition parlementaire

A l'indépendance, l'Assemblée nationale bénéficia du statut de pouvoir législatif. Elle sera chargée de voter les lois et d'exercer un contrôle sur l'action du gouvernement d'alors. La première institution fut composée de 80 élus. Un nombre qui évolua à 100 députés en 1978 puis 120 en 1983 et 140 en 1998. Le chiffre est passé ensuite à 150 et cette année, elle est à 165 députés avec l'arrivée des représentants de la diaspora, élus pour la première fois. Auparavant, les Sénégalais de l'extérieur étaient représentés par un très faible nombre d'élus.

C'est la loi n°60-44 du 20 août 1960 qui a instituée l'Assemblée nationale. Avant celle-ci, la représentation parlementaire existait depuis 1879. Le Sénégal, sous la période coloniale, a eu diverses institutions dont le Conseil général (1879-1920), puis le Conseil colonial (1946-1952) et ensuite l'Assemblée territoriale 1952-1958). De grandes figures sénégalaises comme Blaise Diagne, Galandou Diouf, Lamine Guèye, Léopold Sédar Senghor et Abass Guèye ont siégé au palais Bourbon, en France.

