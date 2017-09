Ile Maurice: Infanticide - Vanessa Curpen témoigne

Le procès intenté à Vanessa Curpen, accusée d'avoir tué son nouveau-né en 2007, a été pris sur le fond ce jeudi 14 septembre, devant le magistrat Pranay Sewpal, en cour intermédiaire.

Elle fait l'objet d'une accusation formelle de coups et blessures sans intention de tuer.

Appelé à la barre des témoins l'inspecteur Minowah, de la Criminal Investigation Division (CID) de Pamplemousses, a expliqué que ses services avaient été retenus ce jour-là pour transporter Vanessa Curpen, de l'hôpital SSRN à la CID de Piton, étant donné que c'est une femme qui était sous le coup d'une inculpation. Interrogée par l'avocat du Parquet, Me Yusra Nathire-Beebeejaun, le témoin a soutenu que l'accusée semblait tout à fait consciente de ce qu'elle disait.

«Elle avait l'air calme et je l'avais informée de ses droits constitutionnels. J'avais pris sa déclaration où elle avait soutenu : "Mo aksepté ki dann ene moman de koler monn zet ti baba lor sali et létan monn lev li, li ti fini mor. Mo pa pu donn enkor lenket san prézans mo avoka Sanjeev Teeluckdharry".»

Version illégale

Toutefois, Me Neelkanth Dulloo, avocat de l'accusée, a objecté à la production de quelque document portant sur cette version des faits. «I don't want any evidence to be produced nor to dwell any further into the evidence», a affirmé Me Dulloo, qui a mis en avant des points d'objection.

Selon lui, la version de l'accusée n'a pas été donnée volontairement et l'entrée faite dans le livre de la police est illégale. «Sa version des faits a été enregistrée en violant ses droits constitutionnels. De ce fait, le contenu de cette version devient illégal et équivaut à une falsification», a martelé l'homme de loi. Me Yusra Nathire-Beebeejaun a objecté à cette motion mise en avant par Me Dulloo.

Les arguments autour de cette motion seront entendus le 9 novembre.