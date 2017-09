Tchad: Amnesty dénonce une accentuation de la répression dans le pays

Le contexte s'est clairement détérioré ces deux dernières années résume Amnesty. L'organisation demande donc l'adoption d'une loi protégeant les défenseurs des droits humains. Elle réclame aussi la libération immédiate de tous les prisonniers d'opinion, dont un certain Tadjeddine Mahamat Babouri, détenu depuis près d'un an pour avoir diffusé des vidéos critiques contre le gouvernement sur Facebook.

Amnesty International parle de « tactique répressive » mise en place par les autorités tchadiennes d'abord via un arsenal juridique redoutable. Pour la seule année 2016, Amnesty a compté au moins 12 décrets interdisant des manifestations. Des décrets qui s'appuient sur des textes « archaïques », selon l'organisation, qui imposent une autorisation préalable alors que le droit de manifester est prévu par la Constitution. Près de 65 associations ont ainsi essuyé des refus de manifester entre 2014 et 2016.

Le Tchad « entre récession et répression », c'est le titre d'un rapport publié ce jeudi par Amnesty International. L'ONG met en lumière le coût payé par les dissidents tchadiens, ces deux dernières années en particulier : interdiction de manifester, harcèlement, agression physique. Selon l'organisation, depuis 2016 - année de la réélection du président Deby - les autorités ont accentué leur répression, et ce par toute sorte de moyens.

