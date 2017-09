Angola: Des mesures de sécurité renforcées sur les plages de Luanda durant le week-end prolongé

Luanda — Le commandement de Luanda du Service de protection civile et incendies (SNPCB) renforcera dès vendredi les mesures préventives de sécurité le long des plages de la province, en raison du week-end prolongé.

Se confiant jeudi à l'Angop, le porte-parole du Service de protection civile et incendies (SNPCB), Faustino Minguês, a déclaré que des moyens humains, aquatiques, aériens et terrestres étaient mobilisés à l'effet.

Selon l'officier pompier, le long des plages autorisées seront montés des postes, tandis que sur celles considérés comme interdites, il y aura des patrouilles associées aux campagnes de sensibilisation sur les dangers de la noyade dans ces zones.

Il a conseillé aux nageurs de suivre les directives des plongeurs du projet Plages Sûres d'Angola (PSA), affichées sur les plages.

À cet effet, il a cité les plages autorisées pour les nageurs, notamment Língua, Jembas, Ramiros, Cepa, Rocha das Mangueiras et Mussulo Centro (Belas), Neyuka, Rua-11, une partie de Por do Sol (Talatona ) et Plage Amelia (Samba), Jango Veleiro, Marinha de Guerra, Tamariz, Rotonde da Floresta (Ingombota) et Vila sede (Cacuaco).

Les zones interdites et plus fréquentées sont le secuer de Farol Velho et la zone sud de Jango Veleiro (Ingombota), plage Mitcha, Morro dos Veados, Musée de l'esclavage et Quilómetros (Belas), Lagostas (Sambizanga), CEFOPESCA et Boca do Rio ( Cacuaco), appelant donc les baigneurs à respecter strictement les affiches d'interdiction sur les plages considérées comme dangereuses.

En l'absence de sauveurs-nageurs du projet PSA, le drapeau rouge signifie la prohibition de nager, le « jaune », avec la permission, le « vert », accès libre pour le bain et « carreaux » absence temporaire de maîtres-nageurs.