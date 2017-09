Angola: Le respect des obligations fiscales est un levier de développement

Durant deux jours de travail, les participants ont débattu de la taxe industrielle, du mode de liquidation et des documents accessoires, des saisies fiscales mettant en évidence la saisie d'actifs dans le système fiscal angolais et la taxe foncière urbaine.

Il a souligné que les entreprises revêtaient une grande importance pour l'économie, contribuant à l'augmentation de la production nationale, à la création d'emplois et la garantie de l'augmentation des recettes fiscales non pétrolières.

La déclaration provient de l'administrateur de l'Administration générale des impôts (AGT, sigle en portugais), Dinis Dungo, qui parlait jeudi à la presse, lors de la clôture du 1er Forum élargi entre l'AGT et l'Association d'entreprises de commerce et distribution moderne d'Angola (ECODIMA).

