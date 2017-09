Angola: La Bourse garantit la protection et l'assistance aux plus vulnérables

Luanda — Assister et garantir la protection de tous ceux qui sont vulnérables, ainsi que lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale sont les urgences de la Bourse de solidarité sociale, a rappelé jeudi à Luanda, secrétaire d'État à l'assistance sociale, Maria da Luz Magalhães.

La gouvernante, qui a pris la parole lors de la rencontre avec des ONG dans le cadre de la mise en œuvre de la Bourse de solidarité sociale qui vise à atténuer la pauvreté et la vulnérabilité, a indiqué qu'elle découlait de la nécessité d'aider ceux qui ont le plus besoin et s'assumer comme un organe dans le but de "rassembler pour mieux distribuer".

Il a souligné que la plate-forme visait également à rassembler les citoyens en vue d'une société participative, solidaire et engagée dans des actions de vulnérabilité.

Selon la secrétaire d'Etat, la Bourse établit des moyens d'aider les citoyens, les entreprises et les groupes de solidarité à mener des activités de responsabilité et de solidarité sociale qui permettent au Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale (Minars), par l'intermédiaire de l'Institut de promotion et coordination de l'aide aux communautés ( IPROCAC), de coordonner la collecte et la distribution d'actifs et de fonds en faveur des populations vulnérables.

Elle a ajouté que le projet regroupe la bonne volonté et les bienfaits des personnes singulières et collectives qui ont la solidarité comme une vertu qui doit être multipliée.

La responsable a fait savoir que la plate-forme comprenait une base de données sous la gestion de l'IPROCAC pour l'enregistrement des données des bénéficiaires et des donateurs-bienfaiteurs, un instrument fondamental dans tout ce processus.

La Bourse de solidarité sociale a été lancée le 18 juillet de cette année dans le but d'aider ceux qui sont dans le besoin.