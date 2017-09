Afrique: Afrobasket 2017 - Le Nigéria rejoint les demis en domptant le Cameroun

Au retour des vestiaires, les Camerounais, portés par Benoît Mbala (32 points, 10 rebonds et 3 interceptions pour 31 d'évaluation), tentent de réagir, mais les Nigérians ne lâchent rien et font parler leur défense. A la fin du 3ème quart temps, le Cameroun revient à 5 longueurs seulement du Nigeria. Mais trop fébriles défensivement et incapables de conclure dans les moments importants, les camerounais se font battre au finish. La suite de la rencontre tourne en démonstration offensive des D'Tigers complètement déchaînés. Le Nigéria s'impose finalement très largement sur le score de 106-91 et se qualifie pour les demi-finales de l' Afrobasket 2017.

Dans le sillage du trio Ikechukwu Nwamu (25 points, 4 rebonds et 7 passes pour 34 d'évaluation)- Bryant Mbamalu (20pts)- Ike Diogu (28pts et 9rbds pour 29 d'évaluation), les D'Tigers n'ont laissé aucune chance aux camerounais, dominant les débats dès le premier quart temps (25-18). A la pause, la différence monte jusqu'à 9 points (52-43). S'ils sont très rapidement dominés dans les deux premiers quarts-temps, les Lions Indomptables se réveillent après la mi-temps. Les Camerounais peuvent compter sur Benoît Mballa, leur meilleur élément depuis le début de cet Afrobasket 2017.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.