Guinée: Le Président Alpha Condé perd un allié et fidèle ami, El Hadj Amadou Chérif Haidara, khalife de Kankan

Dès son retour à Conakry, après plusieurs jours effectués en Asie, le Président Alpha Condé s'est rendu aussitôt à Kankan pour traduire en actes forts le sens élevé de son amitié inoxydable et la chaleur du cousinage à plainsanterie entre les Condé et les Haidara qui le liaient à cet illustre homme de DIEU, fils du Défunt Saint El Hadj Karamoko Sidiki Cherif Haidara de Kankan qui avait succédé à son Frère El Hadj Sama Chérif Haidara lui même décédé.

Le locataire du palais Sékoutouréya de Conakry, le Président Alpha Condé vient de perdre un ami, frère et proche allié. Le Saint homme El Hadj Amadou Chérif Haidara, qui trônait sur le khalifat de la famille Chérifienne de Kankan ( Région Haute- Guinée ) est décédé et a été inhumé à Kankan.

