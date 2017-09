Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - IBK en responsable marketing

Très bientôt, se tiendra aux Nations unies une réunion au sommet pour faire la promotion du nouveau produit dénommé G5 Sahel, une force conjointe de lutte contre le terrorisme qui comprend cinq pays de la sous-région. Pour rendre le business plan plus convaincant aux yeux des éventuels donateurs, le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a entrepris une tournée dans les pays concernés, qui s'est achevée à Ouagadougou. « Au début, nous pouvons patiner, mais à la longue, nous verrons l'efficacité du G5 Sahel, et dans un futur proche », a-t-il assuré dans la matinée du 14 septembre 2017, juste avant son départ de notre pays.

Le G5 Sahel, nouvelle arme censée être fatale aux terroristes, est une force conjointe composée, comme son nom l'indique, de cinq pays du Sahel que sont la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Elle doit être constituée de 5 000 hommes avec un état-major central à Sévaré, dans le centre du Mali. Mais pour faire la guerre aux terroristes, il faut avant tout le nerf de la guerre. Le dispositif devra en effet coûter 423 millions d'euros.

D'ores et déjà, les présidents Ibrahim Boubacar Kéita (Mali), Idris Déby Itno (Tchad), Mohamed Ould Abdelaziz (Mauritanie), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso) et Mahamadou Issoufou (Niger) ont promis de mettre la main à la poche à hauteur de 10 millions d'euros chacun, une contribution qui viendrait s'ajouter aux 50 millions d'euros promis par l'Union européenne. Le reste, il faut le chercher ailleurs, d'où cette rencontre au sommet prévue très prochainement aux Nations unies pour convaincre les éventuels autres donateurs de la pertinence du projet.

Et s'il y a bien VRP (Ndlr : dans le commerce, Voyageur Représentant Placier) ou illustre marketer qui croit dur comme fer aux vertus du produit qui verra bientôt le jour, c'est assurément le président malien, qui a séjourné à Ouagadougou mercredi et jeudi passés, bouclant la boucle d'une tournée dans les pays membres du G5 Sahel. Objectif affiché : faire le point des différentes tâches exécutées et harmoniser les points de vue pour une rencontre onusienne fructueuse.

Avant son retour au bercail, il a fait une déclaration dans laquelle il a tenu à assurer que le G5 Sahel prend forme et poursuivra de façon résolue son petit bonhomme de chemin. « Le G5 est plus soudé que jamais, et nous le serons davantage et de mieux en mieux. Parce que nous avons compris que notre défense et notre sécurité sont des prérogatives qui nous incombent au premier chef ». Et comme pour prouver que lui et ses homologues ont de la suite dans les idées, il a énuméré les actions déjà réalisées, notamment cet acte lourd de symbolisme qu'est l'inauguration, le samedi 9 septembre dernier à Sévaré, du poste de commandement de la nouvelle force conjointe.

Pendant sa déclaration au salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. A ses côtés, son hôte, Roch Marc Christian Kaboré