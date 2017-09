Guinée: Presse francophone - Jean Kouchner chez Bantama Sow

Le Ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, Gbantama Sow, a reçu, le mercredi, 13 septembre 2017, dans son cabinet, le Secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Jean Kouchner. Objectif, parler des préparatifs de la 46ème assise internationale de la presse francophone, du 20 au 25 novembre 2017, à Conakry.

A la sortie de cette rencontre, le Secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Jean Kouchner a fait savoir, «la 46ème assise internationale de la presse francophone va amener en Guinée environ 300 journalistes et de dirigeants des médias dont une cinquantaine de journalistes guinéens venant d'une cinquantaine de pays francophones, pour débattre des grandes questions qui intéressent les médias. Par exemple, l'investigation, la transparence, tout travail journalistique.

C'est donc une réunion importante. Mais aussi, une question pour nous de faire découvrir la Guinée, qui a une culture ancienne et profonde. C'est un pays qui est en plein développement et en pleine restructuration économique. Grâce à notre section en Guinée, nous allons mettre en place un cycle de formation sur plusieurs années, auquel les journalistes et les médias auront accès. Car la qualité de l'information est importante.

Nous sommes une ONG, on n'a pas d'autres ressources que les cotisations des journalistes membres. On ne peut pas organiser une telle initiative. Donc il faut trouver les moyens. Nous sommes venus pour recueillir le soutien de tous les interlocuteurs guinéens, aussi bien les interlocuteurs économiques, politiques, les décideurs, les membres du gouvernement en commençant par le président Alpha Condé qui, déjà à quelques mois m'avait reçu. Il m'a affirmé que le gouvernement me soutiendrait, je constate qu'il tient à ses paroles. »

Le porte-parole du Ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, Jeannot Williams, a souligné, «la 46ème assise internationale de la presse francophone, un évènement grandiose pour la culture guinéenne. Par ce que réuni 300 journalistes à Conakry pendant cinq jours, c'est beaucoup de choses. Monsieur le Ministre a déjà donné toute sa disponibilité et son implication et celle de son cabinet et ses cadres pour instaurer dans le programme un volet artistique assez riche et varié. »