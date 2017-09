Cameroun: Classement FIFA - Chute vertigineuse du Cameroun

La sélection angolaise de football gagne un rang et monte à la 137e place du classement de FIFA, mis… Plus »

Cette chute peut trouver son explication dans les dernières performances des coéquipiers de benjamin Moukandjo et plus précisément lors de la double confrontation contre le Nigeria lors des deux dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018. Cette double confrontation qui a valu au Cameroun une élimination pure et simple de la course vau mondial. Au niveau africain les lions indomptables sont logés au 6è rang derrière le Nigeria. L'Egypte est la première nation africaine en occupant le 30è rang mondial.

