Madagascar: Révision de la constitution - Montée au créneau de la société civile

« Cela semble servir le seul intérêt du président actuel et non plus l'intérêt général de la nation » renchérissent-ils. Tout est dit dans cette phrase et le camp présidentiel ne peut maintenant pas se réfugier dans des faux-fuyants. L'opinion est maintenant avertie.

Les arguments avancés n'ont pas réussi à convaincre les observateurs qui ont continué à dénoncer les intentions cachées de ce projet. C'est dans ce contexte que les membres de la société civile montent au créneau et ne cachent pas leur réticence, si ce n'est plus vis-à-vis de cette révision de la Constitution. Comme à leur habitude, ils présentent leurs arguments avec beaucoup de clairvoyance.

Le projet de révision de la Constitution qu'on prête au régime actuel a beaucoup de mal à convaincre les acteurs de la société civile. Le communiqué du SEFAFI et de plusieurs autres associations dénonce fermement les intentions que cache cette manœuvre et ne peut que mettre dans l'embarras ses initiateurs.

