Niger: Niamey toujours menacée par les eaux

A Niamey notamment, la quasi-totalité du million et demi d'habitants de la capitale nigérienne vit sur les rives du fleuve. Ces habitants retiennent leur souffle et se préparent à affronter le pire».

Par ailleurs, plus de 13 000 habitations se sont effondrées et on a enregistré jusqu'ici plus de 185 000 personnes sinistrées. Ces derniers jours, la montée des eaux du fleuve Niger a atteint un niveau préoccupant et les autorités gouvernementales ont commencé à évacuer les zones menacées par le débordement du fleuve.

Jeudi, plusieurs régions du Niger avaient encore les pieds dans l'eau. A Niamey, l'alerte orange a été maintenue à cause de la crue du fleuve Niger. Ces derniers jours, les fortes pluies enregistrées ont provoqué d'énormes dégâts. Ainsi, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaire des Nations unies (OCHA), 54 personnes sont mortes et 4 400 têtes de bétail perdues.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.