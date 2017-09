Sénégal: Moustapha Niasse - " Djibo Leity Kâ était un homme de pensées et d'actions"

On connaît le dernier carré de cet Afrobasket 2017. Et il est très alléchant. Entre favoris… Plus »

Au milieu de la décennie 2000-2010, son parti s'était rangé du côté de la majorité présidentielle et Djibo Leyti Kâ avait été plusieurs fois nommé ministre (Environnement, Economie maritime, etc.) par Abdoulaye Wade.

"Ce que nous laissons quand arrive le moment où il faut partir et que l'on sait plus ou moins que l'on a souffert, aimé, rencontré des déceptions, il ne reste que de soi. Les enfants qu'on laisse et le champ de l'effort où l'on aura semé, la récolte c'est pour d'autres et c'est ce que Djibo Leity Ka à fait", a dit Niasse, philosophe.

"Les vicissitudes de la vie nous avait séparé en un moment et je le dis avec fierté que nous nous sommes retrouvés il y a de cela plusieurs années et qu'il était redevenu mon jeune frère", a-t-il déclaré.

"Djibo a été membre de l'Assemblée nationale pendant la 12ème législature et jusqu'à ce matin était député. Je voudrais en votre nom, rendre hommage à cet homme d'Etat, ce militant engagé, à cet homme de pensées et d'actions", a-t-il dit.

