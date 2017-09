Sénégal: Les députés invités à rendre "ambitieuse et partagée" la 13ème législature

On connaît le dernier carré de cet Afrobasket 2017. Et il est très alléchant. Entre favoris… Plus »

Selon lui, cette Assemblée nationale qui cultive la rigueur dans la pensée et dans les débats,(... ), "ne peut être atteinte que si nous savons faire preuve de discipline partagée, dans le respect strict des règles qui déterminent et organisent les bases d'un fonctionnement de l'Institution parlementaire".

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, "il faudra allier l'efficacité à l'efficience et produire des lois qui soient utiles au progrès du peuple et, au surplus, travailler dans la sérénité,(... ), écho authentique d'une Institution démocratique favorisant l'expression libre de toutes les opinions, dans un élan constructif de tolérance mutuelle".

"Si nous sommes prêts, sur le socle de cette diversité, à bâtir les bases d'une concertation permanente et d'un constant esprit d'ouverture et de dialogue, (... ), la 13ème législature se conférera à elle-même l'identité remarquable d'un Parlement décidé à travailler avec sérieux et compétence", a-t-il dit.

"Nous devrions, ensemble, faire l'effort de mettre et de maintenir en pratique cet esprit d'ouverture, de dialogue, d'échanges et de compréhension mutuelle au Sénégal qui constitue le levain conduisant à des compromis positifs générateurs de méthodes fonctionnelles de travail", a-t-il lancé.

"L'esprit de responsabilité intègre aussi la volonté et la capacité de comprendre et de gérer la complexité des situations, la diversité des acteurs, l'évolution des données, tout en gardant le cap sur l'intérêt général", a dit Moustapha Niasse.

