Sénégal: Production de poulpe - 4522 tonnes débarquées au Sénégal en 2016

C'est dans l'optique de renforcement de la contribution du secteur dans l'économie nationale, poursuit-il, que son département a entrepris des réformes importantes du secteur visant à impliquer davantage les acteurs du secteur à la base dans la réhabilitation des écosystèmes marins et côtiers et dans la gestion des ressources halieutiques pour le bien-être des populations.

Cette production représente une valeur estimée à la première vente à 7,3 milliards de francs CFA. Selon le ministre Oumar Guèye, Mbour et de Joal contribue de manière significative au développement de cette ressource. Et c'est ce qui fait que la région de Thiès occupe la première place de ce produit avec 3210 tonnes, soit 71 % de la production nationale pour une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA.

