Ile Maurice: Forest-Side - Dhanand Auckloo a reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen

Les Auckloo sont sous le choc. Le cadavre d'un des leurs, Dhanand Auckloo, 63 ans, aussi connu comme Mathias, a été découvert par sa fille Anuka, jeudi 14 septembre.

Il était enroulé dans un drap et placé dans un sac sous une table dans leur salle à manger, à l'avenue Cactus, Résidence St-Luc, Forest-Side.

Son fils, Akash, a été aperçu en train de prendre la fuite après la découverte macabre. Ce pâtissier est recherché par la Criminal Investigation Division de Curepipe.

La police de Curepipe a été mandée sur les lieux. Le Forensic Science Laboratory et le Scene of Crime Office ont effectué des prélèvements. L'enquête est menée sous la supervision de l'assistant surintendant de police Frichot. L'autopsie, pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin et le Dr Gungadin hier soir, a révélé que le sexagénaire a reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen.

Le jour du drame, Anuka est arrivée au domicile de ses parents, vers 13 h 30. Sa mère, elle, est allée à la boutique du coin pour acheter des rôtis. Son époux, Kevin, a remarqué une chose étrange dans le salon. Il a aussitôt alerté la jeune femme. C'est là qu'Anuka a découvert le sac, caché sous la table. Elle a d'abord pensé à un vol et a alerté la police. Avant de se rendre compte que c'est le corps de son père qui s'y trouvait. Au même moment, elle a vu son frère, Akash, en train de s'enfuir.

La veuve a, elle, été alertée par des voisins. Ces derniers ont d'ailleurs affirmé avoir entendu des cris provenant de la maison. «Mo ti pé asté roti, dimounn inn vinn dir mwa al kot mwa. Bannla inn dir mwa inn gagn problem dan mo lakaz. Zamé mo ti a kwrar ki li pou fer sa. Mo ti bizin fini met li déor. So papa pann lé. Get zordi ki linn fer. Mo léker fermal. Li mové», crie Karuna, en pleurs. Elle est entourée de quelques proches, qui tentent de la consoler. Pas plus tard qu'hier matin, les conjoints ont quitté la maison ensemble pour se rendre sur leur lieu de travail. Dhanand Auckloo était jardinier et son épouse femme de ménage.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En entendant les pleurs de Karuna et d'Anuka, des habitants ont accouru. Ils étaient une centaine devant leur domicile. Ceux qui ont côtoyé Dhanand Auckloo gardent le souvenir d'un homme tranquille, sans problème et serviable. «Midi mem monn trouv li. Linn sorti travay, linn pran so mobilet é linn fer létour landrwa. Li ti kontan fer sa. Zamé linn gagn problem ar personn li. Pa koné kifer so garson inn fer sa», nous confie une voisine.

Par ailleurs, les langues se délient. Les proches se laissent aller à des confidences sur le présumé meurtrier. Ce dernier est récemment venu habiter chez ses parents, en compagnie de son épouse. Il avait déménagé à Chamouny après ses secondes noces.

Si certains avancent qu'il a agi dans un moment de colère, d'autres sont d'avis qu'il a toujours été violent. C'est la raison pour laquelle sa première épouse l'a quitté. «So mama ti pé anvi met li déor», clame un oncle. Les proches se demandent ce que le présumé meurtrier comptait faire avec le cadavre. «Kifer inn bizin met li dan enn sak ? Eski li ti pou al zet so lékor», se demande un cousin de Dhanand.