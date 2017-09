Madagascar: Restauration de mangroves - Un processus stratégique

Un exemple de restauration de mangroves dans le site d'Antrema.

Vu leur état de délabrement, les mangroves de l'Océan Indien, dont ceux de Madagascar, nécessitent certes une meilleure gestion et une restauration ; mais pas n'importe quand et n'importe comment. Pour réussir la restauration et la sauvegarde des mangroves, plusieurs paramètres sont à prendre en compte et plusieurs étapes à intégrer dans le processus.

Dans le cadre de l'école thématique DYGEM (Dynamique et Gestion des Mangroves) qui se tient depuis le 11 septembre dans la capitale du Boeny, la restauration des mangroves d'Antrema a été étudiée en tant que modèle applicable aux autres mangroves de la Grande Ile. Les meilleurs experts en matière de mangroves et les jeunes professionnels et étudiants de niveau avancé dans le domaine échangent leurs savoirs et compétences.

Ceci afin que ces jeunes puissent assurer le leadership et le transfert de compétences et de bonnes pratiques dans leur zone respective d'intervention. Le Dr. Harison Rabarison, expert en ingénierie écologique d'ajouter : « Pour réussir, une stratégie de restauration aussi fine soit-t-elle, nécessite un suivi écologique et une approche systémique intégrant les communautés locales pour s'inscrire dans la durée. »

Paramètres et processus. Avant d'entamer toute restauration de mangroves, il faut d'abord entreprendre la zonation de la mangrove à restaurer, car la gestion rationnelle implique une zone à « exploiter » au profit de la communauté locale et d'autres à préserver et à restaurer. Ensuite, il faut connaître et comprendre l'historique et le profil écologique de la zone concernée et du type de mangrove (incluant l'identification des pressions et menaces qui ont pesé et pèsent sur elles). En effet, un Bruguieragymnorhiza (Tsitoloninaou Tangampoloen dialecte local) n'a pas les mêmes préférences écologiques qu'un Rhizophora mucronata (Honkolahy,Tangalahy, Anabovahatraen dialecte local) qui s'épanouit davantage dans les milieux vaseux.

Pour Antrema,qui compte près d'une dizaine d'espèces de mangroves (Ceriops tagal, Brugieragymnhoriza, Rhizophora, Avicennia marina, etc.), les conditions écologiques d'implantation et de restauration de mangroves, varient d'un site à l'autre. Elles ne sont pas les mêmes à Ampamata, Ampapamena, ou encore à Bako. Cependant, le type de restauration adoptée pour Antrema est la restauration active- utilisant des outils technologiques car les mangroves ont été considérablement atteintes autant par les cataclysmes naturels que les pressions humaines.