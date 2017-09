Congo-Brazzaville: Diplomatie - Bientôt une ambassade du Maroc à Brazzaville

La coopération entre le Congo et le Maroc est régie par l'accord général de coopération signé le 18 septembre 1996. Depuis, plusieurs projets conjoints ont été annoncés, notamment sous l'impulsion du président Denis Sassou N'Guesso. Par exemple, ceux relatifs à la lutte contre la falsification des médicaments et au Fonds bleu pour le Bassin du Congo, ayant bénéficié d'un soutien du royaume chérifien qui en étudie actuellement les mécanismes de financement.

Et de fait, ils ont convenu de la tenue de la 3e session de la grande commission mixte entre les deux pays à Brazzaville, à une date qu'il reste encore à fixer. Et se sont également accordés sur la tenue prochaine au Maroc du forum économique Congo-Maroc.

Plusieurs engagements ont ainsi été pris par les deux ministres en vue de traduire dans les faits cette volonté commune de relancer des relations bilatérales en hibernation depuis quelque temps. Entre autres, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué que son pays enverra, dans les prochains jours, un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Brazzaville.

En séjour de travail à Rabat au Maroc, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, et son homologue Nasser Bourita se sont engagés, le 13 septembre, à redynamiser la coopération entre les deux pays.

