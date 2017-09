Centrafrique: Paix et sécurité en RCA - Plus de 100 nouveaux soldats congolais déployés à Bambari

Le ministre de la Défense nationale, le général Charles Richard Mondjo, a présidé le 13 septembre la cérémonie de projection de l'Unité de police constituée (UPC), destinée à servir au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca)

Ils sont au total 140 personnels de la force publique, dont 70 gendarmes et 70 policiers qui vont intégrer, la semaine prochaine, la mission onusienne en République centrafricaine. Dans le lot, on compte onze officiers, vingt-sept sous-officiers supérieurs et 102 sous-officiers subalternes pour 17 personnels féminins. Avant d'être déployée dans la ville de Bambari où elle passera une année, la 4e UPC qui va relever celle se trouvant dans ce pays frère a bénéficié de quatre mois et demi de formation avec l'appui des experts des Nations unies. Ainsi, les soldats congolais ont suivi cinq modules à savoir : sensibilisation aux opérations de maintien de la paix ; planification, commandement et gestion de mission ; maintien et rétablissement de l'ordre public ; sécurité en mission et instruction tactique ; formation technique et logistique.

« Le stage a véritablement permis de renforcer les capacités d'action de la future UPC avec des moyens d'emploi organiques dans une situation susceptible de se développer en allant d'un simple service de routine à une situation explosive de haute intensité, caractéristique de l'environnement sécuritaire volatile de Bambari », a expliqué le directeur de l'organisation et de l'emploi de la gendarmerie nationale, le colonel François Koud, insistant sur les notions d'éthique et de déontologie devant caractériser cette troupe.

S'adressant aux commis, le ministre de la Défense nationale a rappelé les raisons qui ont conduit le Congo à déployer ses forces en Centrafrique. Selon Charles Richard Mondjo, le principe de tolérance zéro reste en vigueur dans le cadre du respect des droits de l'Homme et du Droit international humanitaire (DIH), ainsi que dans le respect des règlements et des lois. « Vous devez rester attachés au sens élevé de l'éthique, dont vous avez toujours fait montre à d'autres occasions. Soyez le meilleur exemple du soldat congolais tant du point de vue du professionnalisme que du comportement général, tout en faisant preuve de qualités supérieures qui ont toujours prévalu au sein de notre force publique », a-t-il exhorté.

Les autorités en charge de la Minusca avaient, a-t-il rappelé, en leur temps pu apprécier ce professionnalisme. C'est ainsi qu'il a invité les policiers et gendarmes de l'UPC à faire de leur présence en Centrafrique la meilleure illustration de l'engagement humanitaire du Congo par leurs capacités à s'intégrer et à s'adapter à toutes les situations avec ce que cela suppose comme servitudes diverses. « Les derniers évènements en RCA, largement relatés par la presse nous ont fortement ébranlés. Ils ont également ébranlé la nation congolaise, ainsi que les Congolais qui croient en leur force publique. Je vous exhorte donc à rester attachés aux valeurs que promeut notre pays, de faire preuve de discipline et de rigueur dans l'exercice de votre mission. C'est tout ce que nous vous demandons », a conclu le ministre devant le haut commandement de la force publique.

Rappelons que l'UPC 2017 est conduite par le commandant Edgard Tsono.