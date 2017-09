Ile Maurice: Les Mohamed lui réclament Rs 150 M - Kathi Lynn Austin absente en cour

Elle a affirmé être malade. Kathi Lynn Austin, Executive Director de Conflict Awareness Project (CAP), ne s'est pas présentée en cour intermédiaire, hier, jeudi 14 septembre.

L'Américaine fait face à une réclamation de Rs 150 millions de la part de la famille Mohamed, nommément Me Yousuf Mohamed et ses deux fils, Shakeel Mohamed et Zakir Mohamed.

Me Vikash Teeluckdharry, homme de loi de Kathi Lynn Austin, a demandé un renvoi dans cette affaire. Le procès sera entendu le 26 septembre. Selon nos sources, elle a, dans la lettre, signalé son intention de laver sa réputation. «I would like to clear my name through the trial», dit-elle.

L'Executive Director de CAP avait, dans un rapport qui avait été rendu public, déclaré que deux Russes, proches du trafiquant d'armes Viktor Bout, ont essayé d'utiliser Maurice pour la vente d'armes à des pays proscrits.

Ce dernier a été condamné à 25 ans de prison par la justice américaine. Kathi Lynn Austin avait impliqué Zakir Mohamed, Chief Executive Officer de la société Island Air System avant de mettre en cause Me Yousuf Mohamed ainsi que Shakeel Mohamed. Selon ses dires, la compagnie de Zakir Mohamed avait eu d'autres directeurs russes, Sergei Denisenko et Andrei Kosolapov.

Les trois membres de la famille Mohamed soutiennent que ces allégations ont porté atteinte à leur image.