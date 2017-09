Ile Maurice: Recruteurs de bateaux de croisière - Deux escrocs demandent la clémence de la cour

Deepnarain Kumar Bhuruth et Dharamadev Gohee ont alors expliqué à Samuel les procédures pour obtenir un emploi et lui ont montré des photos du bateau sur lequel il travaillerait.

Ce dernier lui a promis qu'il allait obtenir un travail sur un bateau de croisière américain. Et en juin de la même année, un certain Sachit l'a également accusé de s'être fait passer pour un recruteur. Deepnarain Kumar Bhuruth lui a réclamé Rs 8 000 pour lui trouver du travail sur un navire. Idem pour un dénommé Deeraj.

Leurs avocats, Jaysingh Chummun et Avineswar Dayal, ont fait leur dernière plaidoirie mercredi 13 septembre. Ils ont demandé à la magistrate Darshini Gayan que leurs clients n'écopent que d'une amende et non de la prison. La raison : les accusés n'ont pas d'autre précédent et l'affaire date de 2008. La sentence sera prononcée le 26 septembre.

