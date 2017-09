Burkina Faso: 3e région militaire - Le commandement échoit au colonel Pierre Ouédraogo

Nous voulons redorer cette image en permettant aux jeunes de se côtoyer sans bagarre, mais avec amour et fraternité», a-t-il affirmé. Pour avoir cette implication de la population dans la défense du territoire, le nouveau commandant a exprimé ses regrets en souvenir aux bastonnades ayant opposé des militaires du camp Baba Sy à des populations du quartier Karpala de Ouagadougou. «C'est vraiment regrettable. Parce que nous faisons partie de cette population. Si nous sommes dans l'armée, c'est pour protéger cette population et non la frapper. Voilà pourquoi nous devons travailler ensemble pour éviter de tels cas», a déploré le colonel Pierre Ouédraogo.

Désormais, c'est aux ordres du colonel Pierre Ouédraogo qu'obéiront les officiers, sous-officiers et hommes de rang de la troisième région militaire. Le nouveau commandant de cette entité qui couvre six régions administratives du pays a été installé dans ses fonctions, le jeudi 14 septembre 2017, au camp Baba Sy de Ouagadougou par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Léon Traoré.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.