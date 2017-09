Ile Maurice: Ravi Yerrigadoo - La chute d'un politicien prometteur

Il figure parmi les plus jeunes politiciens du pays. C'est en 1997 que Ravi Yerrigadoo se lance en politique. À l'âge de 23 ans, il intègre le MSM.

Trois ans plus tard, il accède au poste de ministre de la Jeunesse et des sports. Poste qu'il occupera jusqu'en 2005. Sous son règne, il aide à l'organisation de la 6e édition des Jeux des îles, qui ont lieu à Maurice. C'est d'ailleurs une des meilleures récoltes en termes de médailles pour la sélection mauricienne, avec notamment 183 médailles, dont 56 d'or. Après les élections de 2005, il se fait discret. Ce n'est qu'en 2014 qu'il fait son retour sur la scène politique. Il est nommé Attorney General. Jusqu'à hier, mardi 14 septembre.

De Dufry à Soornack

Pourtant prometteur, le parcours politique de Ravi Yerrigadoo est rythmé par les différents scandales qui défraient la chronique. Celui que tout le monde retient reste, sans conteste, l'affaire Dufry. Son nom y est mentionné, de même que celui de l'actuel Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de Roshi Bhadain, ex-ministre de la Bonne gouvernance. Selon les dires des deux représentants de cette firme suisse, Simo Carevic et Thomas Galet, ces trois hautes personnalités auraient tenté de négocier avec eux pour maintenir le deal entre Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) et Dufry au cours d'un dîner. Cette rencontre se serait déroulée au domicile de l'ex-Attorney General, à Quatre-Bornes. Les deux étrangers ont même juré dans un affidavit que Ravi Yerrigadoo et ses confrères auraient usé de menaces pour les empêcher de quitter Maurice.

Il fait de nouveau parler de lui dans le cas Nandanee Soornack. Sa présence en Italie pour demander l'extradition de cette dernière a surpris plus d'un. C'est la première fois qu'un Attorney General effectue un tel déplacement. L'avocat de Nandanee Soornack, Me Mario Zanchetti, révélera à l'express que «l'implication personnelle et politicienne» de Ravi Yerrigadoo «dans cette affaire n'est pas un secret». Ce voyage fera, d'ailleurs, chou blanc, car il n'a jamais pu faire Nandanee Soornack remettre les pieds à Maurice. Néanmoins, ce petit voyage coûtera la bagatelle de Rs 2,5 millions à l'État mauricien.

Point de répit pour l'Attorney General. Le nom de Ravi Yerrigadoo est à nouveau mentionné. Cette fois-ci sur une bande sonore. Selon nos confrères du Sunday Times, le nom de ce dernier aurait été mentionné lors d'une conversation téléphonique entre Bizlall Mohess, ancien président du conseil du Nord, et un autre individu. Selon la bande sonore, l'Attorney General aurait demandé un pot-de-vin afin d'aider à effacer l'ardoise du directeur de la compagnie Alphamix, Premboodass Ellayah. Toute cette affaire a été démentie par les proches de Ravi Yerrigadoo. Une plainte avait été déposée en Cour suprême dans laquelle l'ancien Attorney General a réclamé Rs 108 millions à l'hebdomadaire.

On reproche aussi à Ravi Yerrigadoo d'avoir tissé des liens avec l'homme d'affaires Jean-Michel Lee Shim.