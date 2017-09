Burkina Faso: Résilience au changement climatique - Une trouvaille pour le monde agricole

Un nouvel outil pour renforcer les capacités d'adaptation et d'anticipation des producteurs burkinabè face aux effets extrêmes a été créé : il s'agit d'une plateforme de diffusion d'informations agrométéorologiques sur téléphone portable. La présentation de l'outil, dénommé SMS/IRV, s'est déroulée le 14 septembre 2017 à Ouagadougou.

L'opportunité de la plateforme est évidente. Ne serait-ce que pour les deux réalités suivantes : d'abord, l'économie du Burkina Faso repose essentiellement sur l'agriculture, qui occupe plus de 80% de la population ; ensuite, notre production agricole est essentiellement de type pluvial, ce qui fait que les rendements sont fortement conditionnés par les variabilités climatiques, qui sont de plus en plus fortes et imprévisibles.

Face aux caprices climatiques et pour permettre aux vaillants paysans de toujours produire, il faut déployer des moyens substantiels pour la riposte. C'est l'idéal qui a guidé les acteurs du programme BRACED à concevoir la plateforme de diffusion de l'information climatique et météorologique au profit des producteurs de notre pays ; surtout les ruraux. La trouvaille permet d'envoyer des informations qui siéent sur les téléphones portables des producteurs pour leur permettre d'adopter les mesures convenables.

Ceux qui comprennent le français vont recevoir des messages encodés qu'ils vont décoder. Ceux qui ne s'expriment pas dans la langue de Molière recevront des messages vocaux dans l'une des trois langues locales suivantes : mooré, fulfuldé, gulmancema. 353 villages sont ciblés par le projet, dans trois régions : Est, Nord et Centre-Nord.

Selon les organisateurs de la cérémonie, la plateforme, déjà opérationnelle, a permis d'atteindre des résultats probants dont voici quelques-uns : huit mille acteurs locaux ont été formés et sensibilisés aux notions de variabilité et d'extrêmes climatiques, productions et diffusions de l'information climatique ; plus de quatre cents intermédiaires météo communautaires et des services techniques d'agriculture, d'environnement reçoivent les prévisions quotidiennes sous forme de messages encodés en français et un bulletin décadaire sous forme de message vocal dans les langues nationales citées plus haut.

La conception de la plateforme, qui est rendue possible grâce au programme BRACED, financé par le ministère du développement international britannique, vise à renforcer la résilience des populations en améliorant leurs capacités d'adaptation, d'anticipation et d'absorption face aux effets extrêmes du climat. Elle est présente au Burkina Faso via les consortiums Zaman Lebidi et Welthungerhilfe.

Le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo, est le parrain de la cérémonie. Ce dernier absent, son message a été livré par son directeur de cabinet, Pierre Ouédraogo. Par son entremise, le ministre a exprimé sa satisfaction aux initiateurs du projet. « En contribuant à une meilleure accessibilité et à la bonne compréhension de l'information climatique par les paysans, vous contribuez certainement à transformer nos producteurs agricoles en entrepreneurs », a-t-il affirmé avant de promettre que tout serait mis en œuvre pour la progression continue de cet outil. Il dira aussi que le gouvernement burkinabè, à travers le Plan national de développement économique et social (PNDES), œuvre à réduire la proportion des ménages agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques non résilients, qui est supposée passer de 49,2% en 2010 à 25% en 2020.

Aline Ouédraogo, Directrice pays du programme Sahel de Christian Aid, indique que la participation de son organisme a pour objectif de briser le cycle de l'insécurité alimentaire et la pauvreté chronique, en établissant un lien entre le travail de réduction des risques de catastrophes et l'adaptation aux changements climatiques.

Par ailleurs, elle fait savoir qu'en plus de cette activité commune, les deux consortiums mènent le plaidoyer à différents niveaux pour une meilleure connaissance de la loi portant orientation de la prévention et de la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, pour la prise en compte des actions de prévention, de réduction des risques de catastrophes avec une allocation budgétaire dans les plans de développement locaux des trois régions concernées par le projet.