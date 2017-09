Guinée: N'zérékoré - Grâce à Sékou Souapé, le district de Nona rejoint le RPG arc-en-ciel

Revenant sur l'historique de la création du RPG, M. Kourouma a indiqué que le parti a été entretenu et soutenu avant sa légalisation par des ressortissants de la Guinée Forestière dont il fait partie. Il a invité les citoyens de Nona à être fiers de leurs fils qui ont contribué à l'implantation d'un mouvement qui est arrivé au pouvoir 25 ans plus tard. Sékou Souapé Kourouma a martelé que la grandiose mobilisation des citoyens de Nona est un démenti formel pour ceux qui distillent des fausses informations disant que le RPG n'est pas actif en Forêt.

Sékou Souapé a été ovationné et acclamé par une foule acquise aux idéaux du Chef de l'Etat. M. Kourouma visiblement adulé par les citoyens de cette localité a eu droit à un impressionnant bain de foule. La délégation confondue dans la foule cheminait à pas du caméléon à cause de la grande mobilisation des habitants de Nona venus massivement investir le long des routes.

A Nona, localité de plus de trois mille habitants, l'effervescence des citoyens rayonnait la cité à quelques heures avant l'accueil de la délégation. Des femmes, des jeunes et des sages ont exprimé leur réjouissance pour l'arrivée de la délégation du parti au pouvoir. Aux environs de 10 heures, les populations de cette contrée ont réservé une importante réception à leurs hôtes dirigés par le tout premier secrétaire général à la jeunesse du RPG.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.