Angola: Malanje - Le Fonds Souverain investit 20 millions d'USD dans la Ferme "Pedras Negras"

Enfin , la responsable a souligné que le Fonds Souverain d'Angola disposait d'un montant global de 250 millions de USD destiné au financement de la ferme Pedras Negras de Malanje, et d'autres domaines agricoles, notamment dans les provinces de Uíge, de Cunene, de Bié, de Zaíre et de Cuando Cubango.

Avec ça, a-t-elle poursuivi, la ferme compte, dans un premier temps, vendre ces produits au marché local, et, plus tard, exporter par le canal d'une chaîne de distribution qui sera mise en place dès que les objectifs définis en matière d'autosuffisance alimentaire nationale auront été atteints.

Selon la responsable, 3.500 hectares étaient actuellement en préparation pour la semence de maïs, 900 hectares de sorgho, et 500 de soya, soit une prévision de récolte de 14.000 tonnes de maïs, 1.250 tonnes de Soyo et 2.800 tonnes de sorgho.

Cet investissement, qui a débuté en 2016, a injecté jusqu'ici au moins 4,2 millions d'USD dans l'achat d'équipements et des inputs agricoles, qui ont contribué à la production et transformation de céréales, tels que le sorgho, le soya et la farine de maïs et ration, a-t-elle expliqué.

